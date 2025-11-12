Statele membre ale UE analizează o nouă amânare de un an a aplicării Directivei anti-defrișări (EUDR)

Statele membre ale Uniunii Europene analizează o nouă amânare a aplicării Directivei anti-defrișări (EUDR), conform unui proiect de document consultat de Reuters, preluat de Agerpres. Măsura ar extinde cu încă un an termenele de implementare stabilite inițial, invocând dificultăți de aplicare și presiuni din partea industriei și a unor parteneri comerciali externi.

Directiva, considerată una de pionierat de organizațiile de mediu, urmărește interzicerea vânzării pe piața europeană a unor produse precum ulei de palmier, cacao, cafea, soia și cherestea provenite din terenuri defrișate după 2020. Textul a fost deja amânat o dată, iar în octombrie Comisia Europeană a propus o relaxare a obligațiilor, în special pentru întreprinderile mici, pentru a facilita implementarea.

Potrivit noului proiect, aplicarea regulilor ar urma să fie amânată până la 30 decembrie 2026 pentru companiile mari și până la 30 iunie 2027 pentru cele mici. „Pentru multe state membre UE, doar propunerea Comisiei nu este suficientă”, se arată în documentul citat.

Adoptată inițial cu scopul de a face din UE un lider global în combaterea despăduririlor, directiva a întâmpinat rezistență din partea unor state membre și parteneri comerciali, precum Brazilia și Statele Unite, care au reclamat efectele asupra exportatorilor. Țări precum Polonia și Austria au susținut că producătorii europeni nu pot respecta cerințele stricte de trasabilitate impuse de Bruxelles.

Antonie Fountain, directorul organizației VOICE Network, a criticat ferm intenția de amânare, argumentând că aceasta „provoacă dificultăți afacerilor din UE și afectează credibilitatea blocului comunitar”. El a adăugat: „Amânarea în timpul lucrărilor din Brazilia ale summitului climatic anual al ONU (COP) nu putea fi mai ironică.”

Deși contestată de unele guverne, directiva este sprijinită de mai mulți giganți din sectorul alimentar, printre care Nestlé, Ferrero și Olam Agri, care au avertizat luna trecută că amânarea „pune în pericol pădurile din întreaga lume și contrazice obiectivul UE de a simplifica reglementările fără a renunța la ambițiile de sustenabilitate”.

Un purtător de cuvânt al președinției daneze a Consiliului UE a explicat că scopul este de a obține un consens deplin între statele membre înainte de adoptarea finală: „Majoritatea statelor membre UE nu vor ca directiva, în forma actuală, să intre în vigoare până la finalul anului.”

În ultimul an, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri de „simplificare” care au inclus relaxarea obiectivelor privind emisiile de CO₂ pentru industria auto, precum și ajustări ale regulilor privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă și transparența lanțului de aprovizionare.