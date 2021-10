Statele membre ale UE sunt îndemnate să aprofundeze crearea unei unități cibernetice comune pentru gestionarea crizelor de securitate în domeniu

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a solicitat instituțiilor europene și statelor membre să sprijine Republica Moldova, ”cu experți și asistență financiară”, în eforturile sale de a depăși criza alimentării cu gaze naturale astfel încât ”Guvernul de la Chișinău să implementeze procesul ambiţios de reforme la care s-a angajat după alegerile de pe 11 iulie.”

”Este un moment critic pentru Guvernul de la Chișinău. Acest lucru se datorează schimbării bruște de către Rusia a condițiilor de livrare a gazelor și a costurilor”, a explicat Aurescu, care participă la reuniunea miniștrilor de externe, ce se desfășoară la Luxemburg.

At #FAC🇪🇺2day, I underlined t/need for t/EU institutions&Member States to fully support efforts of 🇲🇩Gov’t to cope with t/very difficult current gas crisis. EU support is urgent &RO is playing its part.Overcoming this crisis is key to allow t/🇲🇩 Gov’t to continue t/reform process

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 18, 2021