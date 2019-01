Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sancțiunile contra serviciilor de informații iraniene pentru planificarea comiterii unor asasinate în Europa, a anunțat marți ministrul de externe danez, Anders Samuelsen, conform Reuters, citat de Agerpres.

”Uniunea Europeană a căzut de acord asupra intrării în vigoare a sancţiunilor contra unui serviciu de informaţii iranian pentru planurile sale de asasinate pe teritoriu european. Este un semnal puternic din partea UE că noi nu vom accepta un asemenea comportament în Europa”, a precizat Samuelsen pe Twitter.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019