Statele membre ale Uniunii Europene au dat undă verde mandatului de negociere privind viitoarea relație cu Marea Britanie. Michel Barnier va avea săptămâna viitoare o primă întâlnire cu omologul britanic

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni mandatul negociatorului pentru Brexit, Michel Barnier, prin care îşi stabilesc condiţiile legate de viitoarele relaţii comerciale cu Regatul Unit, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Acest mandat de 46 de pagini, agreat de miniștrii de externe sau ai afacerilor europene, reuniți la Consiliul Afaceri Generale (CAG), deschide astfel calea lansării negocierilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit la începutul lunii martie, după ce acesta a părăsit oficial blocul comunitar la data de 31 ianuarie 2020, după aproape jumătate de secol de apartenență la UE.

”Mandat aprobat. Suntem pregătiți. Negocierile cu Regatul Unit vot începe la 2 martie. Suntem pregătiți să încheiem un parteneriat strâns și ambițios cu Marea Britanie. Acest lucru este bun pentru oameni, bun pentru afaceri”, a precizat președintele Comisiei Europene, Ursuala von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

