Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește gradul de conștientizare și a spori capacitatea de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și de a consolida reziliența democratică.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
„Într-o lume în care informațiile sunt din ce în ce mai des utilizate ca arme pentru a submina democrațiile noastre, noi luăm măsuri. Cu ajutorul Centrului european pentru reziliență democratică, vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea din străinătate. Acest lucru va consolida reziliența noastră, va asigura că dezbaterea publică din Europa rămâne deschisă și echitabilă și va permite cetățenilor să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea de răspunsuri eficiente la amenințările comune, pentru a obține rezultate tangibile pentru cetățenii noștri.
Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și că va fi pusă în aplicare în mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care reflectă prioritățile statelor membre.
Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.
Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:
- Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.
- Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.
- Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.
- Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.
- Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.
- Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.
Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, va sprijini activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.
Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliență democratică, facem un pas înainte în consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterii publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.
Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.
„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp
— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.
Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.
„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.
În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.
„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.
UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.
În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.
De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.
În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.
„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat.
În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.
Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.
În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.
„La 24 februarie 2022, Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional. Din acea zi, Uniunea Europeană și-a manifestat solidaritatea fermă și neclintită cu poporul ucrainean – cu cei care și-au pierdut persoanele dragi, cu cei care au fost răniți și cu toți cei care continuă să îndure aceste suferințe nedrepte. Patru ani mai târziu, reafirmăm că sprijinul nostru rămâne puternic, unit și neclintit”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.
De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
