Statele membre aprobă o plată de aproape 3 miliarde de euro pentru Ucraina. Norvegia contribuie cu alte 92 milioane de euro, sub formă de sprijin nerambursabil

INTERNAȚIONALU.E.CONSILIUL UE
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2022 - Source : EP

Ucraina va primi în curând aproape 3 miliarde de euro, după ce Consiliul UE a aprobat cea de-a opta plată periodică în cadrul Facilității pentru Ucraina. Din această sumă, aproape 800 de milioane de euro vor fi acordate, pentru prima dată, din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, potrivit comunicatului oficial

Plata aprobată astăzi reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a 10 obiective. Până în prezent, Ucraina a îndeplinit 84 dintre cele 95 de obiective prevăzute în cadrul Planului, ceea ce reprezintă aproximativ 88% dintre obiectivele care trebuiau realizate până în acest moment.

Finanțarea prin Facilitatea pentru Ucraina are ca scop consolidarea stabilității macrofinanciare, redresării și modernizării Ucrainei, asigurarea funcționării administrației publice și sprijinirea eforturilor de reformă.

Tot astăzi, Consiliul UE a modificat Planul pentru Ucraina pentru a include o contribuție financiară voluntară din partea Norvegiei, în valoare de 1 miliard de coroane norvegiene (aproximativ 92 de milioane de euro), sub formă de sprijin nerambursabil.

Facilitatea pentru Ucraina permite statelor membre ale UE, țărilor terțe și organizațiilor internaționale să contribuie în mod voluntar. Suedia a oferit deja, în ultimul an, contribuții voluntare suplimentare în valoare totală de peste 253 de milioane de euro.

Norvegia este prima țară din afara UE care contribuie la Pilonul I al Facilității pentru Ucraina („Sprijin pentru Ucraina prin Planul pentru Ucraina”). Regatul Unit a contribuit recent cu peste 17 milioane de euro la Pilonul II („Cadrul de investiții pentru Ucraina”).

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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