CONSILIUL UE
Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE
Reprezentanții statelor membre au aprobat miercuri poziția Consiliului UE cu privire la o propunere care urmărește să stimuleze investițiile în domeniul apărării în bugetul Uniunii. Măsura face parte din planul „ReArm Europe”, o inițiativă a UE menită să crească cheltuielile pentru apărare și să consolideze capacitățile militare ale Uniunii Europene, informează comunicatul oficial.
„Prin poziția convenită de Consiliu, dorim să deschidem programele-cheie ale UE către mai multe investiții în domeniul apărării și facilităm eforturi mai agile și mai coordonate pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei. Este un pas necesar pentru a spori și mai mult capacitatea de apărare a UE până în 2030”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarcei.
În vederea facilitării unor investiții mai rapide, mai flexibile și mai coordonate în baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB), poziția Consiliului vizează modificarea a cinci regulamente ale UE:
- Programul Europa digitală
- Orizont Europa
- Fondul european de apărare
- Mecanismul pentru interconectarea Europei și
- Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP)
Statele membre au menținut, în linii mari, direcția generală a propunerii Comisiei pentru cele cinci programe vizate. Cu toate acestea, poziția Consiliului a adăugat adaptarea regulilor de eligibilitate pentru activitățile cu dublă utilizare și aplicații în domeniul apărării din cadrul programului Orizont Europa, pentru a asigura coerența cu celelalte instrumente ale UE din sectorul industriei de apărare.
După aprobarea de astăzi a mandatului Consiliului, președinția va începe negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.
În luna martie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant Kaja Kallas au prezentat o carte albă pentru apărarea europeană – Readiness 2030, alături de un pachet ambițios în domeniul apărării ca parte a planului „ReArm Europe”/ Readiness 2030 care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula creșterea investițiilor în capacitățile de apărare.
Cartea albă prezintă soluții pentru a acoperi lacunele critice în materie de capacități și pentru a construi o bază industrială de apărare puternică. Ea propune modalități prin care statele membre să investească masiv în apărare, să achiziționeze sisteme de apărare și să consolideze gradul de pregătire al industriei europene de apărare pe termen lung.
CONSILIUL UE
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.
În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 47 de persoane și 15 entități. Persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice să intre sau să tranziteze teritoriile UE.
La 8 octombrie 2024, Consiliul a adoptat un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Regimul de sancțiuni vizează persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activități hibride împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.
În mai 2025, UE a extins domeniul de aplicare al cadrului de măsuri restrictive pentru a permite vizarea activelor corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei, a susținătorilor financiari ai activităților destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale mijloacelor de informare în masă rusești implicate în dezinformare.
În plus, la 18 iulie 2025, o declarație a Înaltului Reprezentant în numele UE a condamnat campaniile hibride persistente ale Rusiei împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi. Declarația a subliniat că, în ultimii ani, UE a observat un model deliberat și sistematic de comportament rău intenționat atribuit Rusiei, cum ar fi atacuri cibernetice, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurilor critice, atacuri fizice, manipularea și interferența informațiilor și alte acțiuni secrete sau coercitive. Aceste activități s-au intensificat și mai mult de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei și este foarte probabil să persiste în viitorul previzibil.
UE și statele sale membre vor continua să utilizeze întreaga gamă de instrumente disponibile pentru a proteja, preveni, descuraja și răspunde la astfel de comportamente răuvoitoare.
CONSILIUL UE
Statele membre cer implementare rapidă a Fondului European pentru Competitivitate: Poate contribui la reducerea deficitului actual de investiții și la sprijinirea companiilor
Miniștrii responsabili de piața internă și industrie din statele membre ale Uniunii Europene au purtat luni, 29 septembrie, o dezbatere de politică publică privind Fondul European pentru Competitivitate, unul dintre principalele instrumente prevăzute în bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034 (viitorul cadru financiar multianual – CFM).
Potrivit comunicatului oficial, statele membre au salutat Fondul European pentru Competitivitate ca pe un instrument esențial pentru reducerea deficitului actual de investiții, sprijinirea companiilor, atragerea capitalului privat și limitarea riscurilor asociate investițiilor.
Majoritatea delegațiilor au cerut o implementare rapidă a fondului și au insistat ca statele membre să fie implicate pe deplin în procesul decizional și în guvernanța acestuia. Delegațiile au subliniat, de asemenea, importanța luării în considerare a nevoilor atât ale companiilor, cât și ale investitorilor, ceea ce presupune proceduri simplificate, transparente și eficiente, cu o reducere la minimum a poverii administrative.
Măsuri de simplificare și abordarea „omnibus”
Miniștrii au discutat despre măsurile de simplificare, în urma prezentării primului raport de progres de către vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné. Deși sunt făcute eforturi pentru reducerea poverii administrative – în special prin așa-numitele pachete „omnibus” –, noile propuneri legislative continuă să aducă costuri semnificative pentru companii.
Discuțiile s-au concentrat pe găsirea unui echilibru între necesitatea unor noi reglementări și evitarea unor sarcini administrative inutile pentru mediul de afaceri, precum și pe rolul Consiliului Competitivitate de a se asigura că noile reguli sunt proporționale cu obiectivele urmărite.
Majoritatea miniștrilor au salutat raportul privind simplificarea și abordarea „omnibus” ca mijloc de reducere a poverii existente, subliniind însă că simplificarea nu trebuie confundată cu deregularea.
Pentru viitoarele propuneri legislative, numeroase delegații au cerut aplicarea principiilor unei mai bune reglementări, precum utilizarea sistematică a evaluărilor de impact (inclusiv teste pentru IMM-uri și verificări privind competitivitatea), evaluări ex-post, consultări cu părțile interesate sau verificări ale aplicabilității în practică. Mai multe delegații au subliniat și necesitatea digitalizării implicite a proceselor, precum și generalizarea principiului „one-in-one-out”, prin care orice nouă reglementare ar trebui să elimine una existentă (unele state au sugerat chiar trecerea la „one-in-two-out”).
A existat un consens general ca rolul Consiliului Competitivitate să fie acela de a monitoriza în continuare eforturile de simplificare și de a preveni introducerea unor poveri suplimentare în viitor.
„Președinția daneză este hotărâtă să reducă birocrația și povara asupra companiilor europene. În același timp, trebuie să ne asigurăm că noile reglementări ale UE nu introduc sarcini inutile. Mă bucur că vicepreședintele executiv Séjourné și-a prezentat astăzi viziunea asupra acestei misiuni importante. Vom continua cooperarea strânsă pentru o Europă mai puternică și mai competitivă”, a declarat Morten Bødskov, ministrul pentru industrie, afaceri și servicii financiare al Danemarcei.
Strategia pentru Piața Unică
Miniștrii au avut un schimb de opinii și pe tema strategiei pentru piața unică. La discuții a participat și Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei, președinte al Institutului Jacques Delors și autor al raportului „Much more than a market”.
Miniștrii și-au exprimat punctele de vedere cu privire la inițiativele digitale menite să faciliteze o tranziție digitală care să reducă povara administrativă și să fie adaptată nevoilor companiilor, precum și la implementarea unor proiecte digitale ambițioase la nivelul statelor membre și al mediului de afaceri.
CONSILIUL UE
Consiliul UE a decis reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului pentru activitățile nucleare
Consiliul UE a decis luni să reintroducă mai multe măsuri restrictive legate de activitățile Iranului privind proliferarea nucleară, măsuri care fuseseră suspendate odată cu intrarea în vigoare a Planului Comun de Acțiune (JCPoA sau acordul nuclear cu Iran) în 2015.
Potrivit comunicatului oficial, decizia a fost luată după reintroducerea sancțiunilor ONU, ca urmare a hotărârii Consiliului de Securitate al ONU de a nu prelungi ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului. Aceasta a intervenit după ce E3 (Franța, Germania și Regatul Unit) a invocat mecanismul „snapback” prevăzut în JCPoA.
Măsurile reintroduse includ atât cele adoptate de Consiliul de Securitate al ONU începând cu 2006, prin rezoluții succesive care au fost transpuse automat în legislația UE, cât și măsuri autonome ale UE. Acestea vizează:
interdicții de călătorie pentru anumite persoane, înghețarea activelor pentru persoane și entități și, în consecință, interzicerea punerii la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice pentru cei incluși pe listă;
sancțiuni economice și financiare, acoperind sectorul comercial, financiar și de transport.
Comerț
Pe lângă interdicția exportului de arme către Iran și interdicția transferului oricărui bun, material sau tehnologie care ar putea contribui la activitățile de îmbogățire și reprocesare nucleară ale Iranului și la programele sale de rachete balistice, măsurile includ și interdicții privind:
importul, achiziția și transportul țițeiului, gazelor naturale, produselor petrochimice și petroliere, precum și serviciilor aferente;
vânzarea sau furnizarea de echipamente esențiale utilizate în sectorul energetic;
vânzarea sau furnizarea de aur, alte metale prețioase și diamante;
anumite echipamente navale;
interdicția privind anumite tipuri de software.
Sectorul financiar
UE reimpune înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului și ale principalelor bănci comerciale iraniene.
Sectorul transporturilor
În final, UE reintroduce măsuri care vizează prevenirea accesului zborurilor cargo iraniene pe aeroporturile europene și interzicerea întreținerii și serviciilor pentru aeronave sau nave iraniene care transportă materiale sau bunuri interzise.
La 14 iulie 2015, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU (China, Franța, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite), împreună cu Germania, sprijiniți de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, au ajuns la un acord cu Iranul privind o soluție cuprinzătoare pe termen lung la problema nucleară iraniană. Planul a stabilit o serie de etape succesive pentru a garanta că programul nuclear al Iranului va fi utilizat exclusiv în scopuri civile și pașnice.
În consecință, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2231 (2015), aprobând JCPoA în iulie 2015. Rezoluția a definit, de asemenea, calendarul și angajamentele pe care toate părțile urmau să le îndeplinească pentru a conduce la ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului la 16 ianuarie 2016 (ziua implementării).
În octombrie 2015, Consiliul a adoptat Declarația 2015/C 345/01, ridicând toate sancțiunile UE legate de programul nuclear iranian, în conformitate cu JCPoA, și subliniind că UE va reintroduce sancțiuni în cazul nerespectării semnificative de către Iran a angajamentelor sale, la recomandarea comună a Înaltului Reprezentant și a E3 (Franța, Germania și Regatul Unit).
La 28 august 2025, E3 a notificat Consiliului de Securitate al ONU evaluarea lor conform căreia Iranul nu și-a îndeplinit în mod semnificativ angajamentele prevăzute de JCPoA, declanșând astfel mecanismul „snapback”, care prevede reintroducerea sancțiunilor ONU după o perioadă de 30 de zile. La 29 august, Înaltul Reprezentant, Franța și Germania au trimis o recomandare comună Consiliului, solicitând reintroducerea tuturor sancțiunilor UE legate de programul nuclear, care fuseseră suspendate.
În lipsa unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU privind prevenirea „snapback”-ului sancțiunilor ONU asupra Iranului, la 17 septembrie 2025 regimul sancțiunilor a fost reimpus.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu
PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
Vicepreședinta CE, Henna Virkkunen: Europa trebuie să devină un adevărat continent al inteligenței artificiale
Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan
Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu
Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO2 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- U.E.2 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- RUSIA6 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri