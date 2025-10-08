Statele membre au căzut de acord asupra unei propuneri care vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în bugetul UE

Reprezentanții statelor membre au aprobat miercuri poziția Consiliului UE cu privire la o propunere care urmărește să stimuleze investițiile în domeniul apărării în bugetul Uniunii. Măsura face parte din planul „ReArm Europe”, o inițiativă a UE menită să crească cheltuielile pentru apărare și să consolideze capacitățile militare ale Uniunii Europene, informează comunicatul oficial.

„Prin poziția convenită de Consiliu, dorim să deschidem programele-cheie ale UE către mai multe investiții în domeniul apărării și facilităm eforturi mai agile și mai coordonate pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei. Este un pas necesar pentru a spori și mai mult capacitatea de apărare a UE până în 2030”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarcei.

În vederea facilitării unor investiții mai rapide, mai flexibile și mai coordonate în baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB), poziția Consiliului vizează modificarea a cinci regulamente ale UE:

Programul Europa digitală

Orizont Europa

Fondul european de apărare

Mecanismul pentru interconectarea Europei și

Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP)

Statele membre au menținut, în linii mari, direcția generală a propunerii Comisiei pentru cele cinci programe vizate. Cu toate acestea, poziția Consiliului a adăugat adaptarea regulilor de eligibilitate pentru activitățile cu dublă utilizare și aplicații în domeniul apărării din cadrul programului Orizont Europa, pentru a asigura coerența cu celelalte instrumente ale UE din sectorul industriei de apărare.

După aprobarea de astăzi a mandatului Consiliului, președinția va începe negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

În luna martie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant Kaja Kallas au prezentat o carte albă pentru apărarea europeană – Readiness 2030, alături de un pachet ambițios în domeniul apărării ca parte a planului „ReArm Europe”/ Readiness 2030 care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula creșterea investițiilor în capacitățile de apărare.

Cartea albă prezintă soluții pentru a acoperi lacunele critice în materie de capacități și pentru a construi o bază industrială de apărare puternică. Ea propune modalități prin care statele membre să investească masiv în apărare, să achiziționeze sisteme de apărare și să consolideze gradul de pregătire al industriei europene de apărare pe termen lung.