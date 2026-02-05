CONSILIUL UE
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro
Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.
Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui de al doilea trimestru al anului curent.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei va ajuta această țară să răspundă nevoilor sale urgente de finanțare în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune. În acest scop, va urmări în mod expres să sprijine bugetul general și nevoile de apărare ale Ucrainei.
„Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în sprijinul Ucrainei și al poporului său. Noua finanțare va contribui la asigurarea rezilienței hotărâte a țării în fața agresiunii Rusiei. În același timp, transmitem un semnal puternic că suveranitatea și integritatea teritorială a statelor trebuie respectate pe deplin, în conformitate cu dreptul internațional. Împreună cu Parlamentul European, aștept cu interes finalizarea textelor juridice care vor permite plata acestor împrumuturi”, a declarat Makis Keravnos, ministrul de finanțe al Republicii Cipru.
După cum a convenit și Consiliul European, împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.
Decizia a fost luată prin procedura de cooperare consolidată, cu participarea a 24 de state membre.
Instrumente de finanțare
În temeiul cadrului propus, UE va pune la dispoziția Ucrainei finanțare în două moduri:
- 30 de miliarde de euro vor fi furnizate sub formă de sprijin macroeconomic pentru Ucraina, canalizat prin intermediul asistenței macrofinanciare (AMF) sau pus în aplicare prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina, instrumentul specific al UE pentru furnizarea de sprijin financiar stabil și previzibil Ucrainei.
- 60 de miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini capacitatea Ucrainei de a investi în capacitățile industriale de apărare și de a achiziționa echipamente militare. Finanțarea va oferi Ucrainei un acces esențial și în timp util la produse din domeniul apărării atât din industria de apărare ucraineană, cât și din cea a UE.
Asistența financiară și economică disponibilă în cadrul împrumuturilor va fi pusă la dispoziție în concordanță cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, stabilite printr-o strategie de finanțare care urmează să fie pregătită chiar de Ucraina. Consiliul trebuie să aprobe această strategie în urma unei evaluări a Comisiei.
În toate cazurile, finanțarea va fi legată de îndeplinirea de condiții stricte de către Ucraina, cum ar fi respectarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției.
Achizițiile militare și din domeniul apărării
Produsele din domeniul apărării ar trebui, în principiu, să fie achiziționate numai de la întreprinderi din UE, Ucraina sau țările AELS care fac parte din SEE. Dacă nevoile militare ale Ucrainei impun livrarea urgentă a unui produs din domeniul apărării care se întâmplă să nu fie disponibil în UE, în Ucraina sau într-o țară SEE-AELS, urmează să se aplice un set de derogări circumscrise.
În plus, mandatul Consiliului prevede că țările terțe, altele decât Ucraina sau statele membre ale SEE/AELS, pot fi direct asociate la împrumutul de sprijin pentru Ucraina în ceea ce privește anumite produse din domeniul apărării. Mandatul face distincție între două categorii de țări terțe în această privință:
- Țările care au încheiat un acord bilateral cu Uniunea în temeiul Regulamentului SAFE – instrumentul financiar al UE menit să ajute statele membre să investească în apărare. Asocierea fiecărei astfel de țări ar trebui să fie stabilită într-un act delegat care să precizeze și produsele care ar putea fi achiziționate de la industria țării respective.
- Țările care au încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare cu UE s-au angajat să ofere o contribuție financiară echitabilă și proporțională la costurile generate de împrumuturi, oferind Ucrainei un sprijin financiar și militar semnificativ. Asocierea urmează să fie prevăzută într-un act de punere în aplicare al Consiliului, care va preciza și produsele care ar putea fi achiziționate din industria țării respective.
Costuri cu serviciul datoriei
Pentru a asigura cele mai favorabile condiții de împrumut și pentru a gestiona sustenabilitatea datoriei Ucrainei, costul dobânzii împrumutului este planificat să fie acoperit din bugetul UE.
Acest lucru nu va avea un impact asupra contribuțiilor bugetare ale Cehiei, Ungariei și Slovaciei, care au ales să nu participe la cooperarea consolidată.
Consiliul va încerca acum să ajungă rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la textul juridic final al regulamentului de punere în aplicare a împrumutului de sprijin și al regulamentului de modificare a Mecanismului pentru Ucraina.
Din partea Consiliului se așteaptă acum solicitarea, prin procedură scrisă, a aprobării Parlamentului European cu privire la o modificare a actualului regulament privind CFM pentru a garanta asistența financiară prin bugetul UE.
După finalizarea tuturor etapelor, Comisia va putea să efectueze prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al acestui an.
CONSILIUL UE
UE avansează planul european pentru locuințe la prețuri accesibile. Statele membre analizează soluții pentru sprijinirea cetățenilor
Miniștrii UE responsabili cu locuințele au participat la o videoconferință informală pentru a-și împărtăși opiniile inițiale cu privire la planul european pentru locuințe accesibile, care vizează sprijinirea statelor membre în asigurarea accesului tuturor cetățenilor europeni la locuințe accesibile, durabile și de bună calitate, potrivit comunicatului oficial.
„În calitate de Președinție a Ciprului, suntem pe deplin angajați în consolidarea dialogului la nivel european privind locuințele accesibile, în conformitate cu principiul subsidiarității și cu respectarea deplină a competențelor naționale. Reuniunea de astăzi a oferit ocazia de a împărtăși primele opinii, pe baza cărora intenționăm să construim un impuls pentru dezvoltarea unei abordări europene solide, prin schimbul de cunoștințe și de bune practici, ținând seama în același timp de schimbările demografice și de factorii mai generali care influențează viața de zi cu zi a cetățenilor din întreaga Uniune”, a declarat Konstantinos Ioannou, ministrul de Interne al Ciprului.
După prezentarea planului privind locuințele de către comisarul Dan Jørgensen, mai mulți miniștri au luat cuvântul pentru a discuta elementele-cheie ale planului și pentru a împărtăși exemple de politici deja în vigoare la nivel național.
Citiți și: Primul plan european pentru locuințe la prețuri accesibile. Comisia Europeană stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile în întreaga Europă
Marea majoritate a miniștrilor responsabili cu locuințele din UE au salutat planul Comisiei, subliniind totodată necesitatea ca acesta să respecte și să completeze responsabilitatea statelor membre în materie de politică în domeniul locuințelor. Mai mulți vorbitori au evidențiat valoarea adăugată a inițiativelor la nivelul UE în sprijinirea activității desfășurate la nivel local, regional și național.
Alte teme abordate au inclus beneficiile potențiale ale îmbunătățirii accesului la locuințe accesibile pentru creșterea competitivității Uniunii Europene, diversitatea sistemelor și condițiilor de locuire din diferite țări și regiuni, precum și necesitatea de a acorda o atenție specială sprijinirii grupurilor vulnerabile, precum tinerii și familiile cu copii.
CONSILIUL UE
Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor
Consiliul Uniunii Europene a decis, joi, să adopte măsuri restrictive împotriva a șase persoane suplimentare, în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, în special al manipulării și interferenței informaționale externe (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor.
Potrivit comunicatului oficial, pe lista sancțiunilor figurează prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și Maria Sittel, precum și propagandistul Pavel Zarubin. Aceștia au lucrat pentru sau au sprijinit posturi de televiziune de propagandă rusești ori au găzduit mitinguri și emisiuni de propagandă, precum „Linia directă cu Vladimir Putin”, în cadrul cărora au răspândit dezinformări despre războiul din Ucraina și au elogiat regimul lui Putin.
Noile sancțiuni vizează, de asemenea, figuri din domeniul cultural: actorul Roman Chumakov și balerinul rus de origine ucraineană Serghei Polunin, care, prin activitatea lor, promovează propaganda pro-rusă și teoriile conspirației privind invazia Rusiei în Ucraina, precum și narative anti-ucrainene și anti-occidentale.
Toate persoanele sancționate contribuie activ la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv prin strângerea de fonduri pentru forțele armate ruse.
În urma deciziei de joi, măsurile restrictive impuse pentru activitățile destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui total de 65 de persoane și 17 entități.
Cei vizați sunt supuși înghețării activelor, iar cetățenilor și companiilor din UE le este interzis să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. De asemenea, persoanele fizice sancționate sunt vizate de o interdicție de călătorie, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriul Uniunii Europene.
Actele juridice relevante au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
CONSILIUL UE
UE adoptă noi sancțiuni contra Iranului pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru sprijinul continuu acordat de Teheran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei
Consiliul UE a decis joi să impună măsuri restrictive în legătură cu încălcările grave ale drepturilor omului în Iran și cu sprijinul militar continuu acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Încălcări ale drepturilor omului în Iran
Consiliul a decis astăzi să instituie măsuri restrictive împotriva unui număr suplimentar de 15 persoane și șase entități responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Iran, în urma reprimării violente a protestelor pașnice, inclusiv prin utilizarea violenței, a detenției arbitrare și a tacticii de intimidare de către forțele de securitate împotriva demonstranților.
UE impune în particular măsuri restrictive împotriva lui Eskandar Momeni, ministrul de interne al Iranului și șeful Consiliului Național de Securitate, precum și împotriva unor membri ai sistemului judiciar iranian, printre care Mohammad Movahedi-Azad, procurorul general, și Iman Afshari, președinte de tribunal.
În plus, listele de astăzi includ o serie de comandanți ai IRGC și ofițeri de rang înalt ai poliției și ai Forței de aplicare a legii (LEF). Toți aceștia au fost implicați în reprimarea violentă a protestelor pașnice și în arestarea arbitrară a activiștilor politici și a apărătorilor drepturilor omului.
Entitățile enumerate astăzi includ, printre altele, Autoritatea iraniană de reglementare a mijloacelor audiovizuale (SATRA), Organizația Seraj Cyberspace, Grupul de lucru pentru determinarea cazurilor de conținut penal (WGDICC) și mai multe companii de software.
Aceste entități au fost implicate în activități de cenzură, campanii de trolling pe rețelele sociale, răspândirea dezinformării și informațiilor eronate online sau au contribuit la perturbarea pe scară largă a accesului la internet prin dezvoltarea de instrumente de supraveghere și represiune.
Măsurile restrictive legate de încălcările drepturilor omului în Iran se aplică în prezent unui număr total de 247 de persoane și 50 de entități.
Acestea constau în înghețarea activelor, interdicții de călătorie în UE și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau resurse economice. De asemenea, este în vigoare o interdicție privind exportul către Iran de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, inclusiv echipamente pentru monitorizarea telecomunicațiilor.
UE își exprimă solidaritatea cu poporul iranian, care își exprimă aspirațiile legitime la libertate și demnitate, precum și la un viitor în care drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale să fie respectate, protejate și respectate.
Sprijinul acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei
Sprijinul militar acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei continuă să reprezinte o amenințare directă la adresa securității UE.
Astăzi, Consiliul a impus, de asemenea, măsuri restrictive împotriva a patru persoane și șase entități în temeiul regimului de sancțiuni specific al UE, cu accent special pe programul finanțat de statul iranian pentru dezvoltarea și producția de vehicule aeriene fără pilot (UAV).
Lista de astăzi include Khojir Missile Development and Production, o entitate de frunte în programul iranian de rachete balistice, și Sahara Thunder, o societate comercială iraniană de import-export care acționează ca societate paravan pentru Ministerul Apărării și Logisticii Forțelor Armate din Iran.
Consiliul sancționează, de asemenea, alte societăți private care furnizează componente critice Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) sau care au legături cu entități implicate în programul iranian de rachete.
Persoanele fizice incluse astăzi pe listă sunt oameni de afaceri, directori generali și acționari ai unor companii private care sunt implicați în dezvoltarea și producția de rachete balistice iraniene și, prin urmare, participă la programul iranian de rachete sau de drone.
Decizia de astăzi aduce numărul total al persoanelor sancționate în cadrul acestui regim la 24 de persoane fizice și 26 de entități. Regimul de sancțiuni a fost prelungit ultima dată până la 27 iulie 2026.
În cele din urmă, Consiliul a decis să extindă interdicția privind exportul, vânzarea, transferul sau furnizarea din UE către Iran pentru a include și alte componente și tehnologii utilizate în dezvoltarea și producția de vehicule aeriene fără pilot (UAV) și rachete.
Aceasta se aplică materialelor speciale și echipamentelor conexe, inclusiv materialelor energetice și amestecurilor acestora, prelucrării materialelor, electronicii, computerelor, telecomunicațiilor și securității informațiilor, senzorilor și laserelor, navigației și avionicii, aerospațialului și propulsiei, precum și tehnologiei, proiectate sau adaptate special pentru testarea, dezvoltarea sau producția de drone și rachete.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului
SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff
Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice
PNRR: România își consolidează rolul în lanțul valoric european al microelectronicii prin proiecte strategice pentru eficiență energetică
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro
A fost lansată platforma online,”Prevenție pentru toți”, o inițiativă națională menită să ofere informații validate și accesibile pacienților
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA6 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
ROMÂNIA5 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA4 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
COMISIA EUROPEANA1 day ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România