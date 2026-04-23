Statele membre au dat undă verde împrumutului de 90 mld. de euro pentru Ucraina. Banii vor fi acordați Kievului în condiții stricte

Statele membre au adoptat miercuri ultimul element legislativ necesar pentru punerea în aplicare a împrumutului de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei, deschizând calea pentru începerea plăților încă din al doilea trimestru al anului 2026.

Decizia finalizează cadrul convenit de liderii europeni în decembrie 2025 și permite Comisiei Europene să demareze rapid deblocarea fondurilor, menite să acopere nevoile bugetare urgente ale Kievului și să consolideze capacitățile industriei de apărare în perioada 2026–2027.

Finanțarea va fi acordată într-un cadru strict condiționat, legat de respectarea statului de drept și de intensificarea luptei împotriva corupției.

Împrumutul va fi împărțit în două componente majore:

1. Aproximativ 30 miliarde de euro vor fi direcționate către sprijin macroeconomic, inclusiv prin asistență macrofinanciară și prin Mecanismul pentru Ucraina, pentru acoperirea cheltuielilor bugetare urgente.

2. Restul de 60 miliarde de euro vor fi alocate pentru dezvoltarea capacităților industriei de apărare a Ucrainei, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare din UE, din statele SEE-EFTA și din alte țări partenere.

În anumite situații, vor putea fi aplicate derogări pentru a permite livrarea rapidă de echipamente militare, în cazul în care acestea nu sunt disponibile pe piața europeană sau în țările partenere.

Împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi contractate de UE pe piețele de capital și garantat prin marja bugetară disponibilă a Uniunii. Rambursarea este preconizată să fie realizată din despăgubirile datorate de Rusia Ucrainei.

Mecanismul a fost adoptat în cadrul procedurii de cooperare consolidată, cu participarea a 24 de state membre.

Potrivit deciziei de punere în aplicare adoptate tot miercuri, aproximativ 45 miliarde de euro vor fi puse la dispoziția Ucrainei în 2026, în baza strategiei de finanțare elaborate de autoritățile de la Kiev și aprobată de Comisie.

Suma va fi distribuită astfel: 8,35 miliarde de euro prin asistență macrofinanciară; 8,35 miliarde de euro prin Facilitatea pentru Ucraina; și 28,3 miliarde € pentru industria de apărare.

Decizia consolidează sprijinul financiar al Uniunii pentru Ucraina, într-un moment în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, iar presiunile asupra bugetului și capacităților de apărare ale țării continuă pe fondul războiului cu Rusia.