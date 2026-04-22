Statele membre au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere dintre UE cu Israelul

Miniștrii de externe ai UE au respins marți propunerea de suspendare a acordului de asociere al Uniunii cu Israelul, în urma unei dezbateri care a scos la iveală profundele diviziuni ale blocului în ceea ce privește Orientul Mijlociu, informează Politico Europe.

În perioada premergătoare reuniunii Consiliului Afacerilor Externe din 21 aprilie de la Luxemburg, Spania, Irlanda și Slovenia au semnat săptămâna trecută o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, în care acuzau Israelul de încălcarea acordului care stă la baza relației blocului cu Israelul.

Însă miniștrii au refuzat în cele din urmă să suspende tratatul istoric, Germania și Italia jucând un rol cheie în blocarea propunerii.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că suspendarea acordului ar fi „inadecvată”, pledând în schimb pentru un „dialog critic și constructiv” cu Israelul. Austria s-a alăturat acestei poziții, iar Italia — considerată pe scară largă drept votul decisiv în cadrul reuniunii — a urmat exemplul, soluționând definitiv problema.

„Nu există nici condițiile numerice, nici cele politice”, a declarat ministrul italian de externe, Antonio Tajani, înaintea reuniunii, subliniind alinierea Romei la poziția Berlinului.

Opoziția condusă de Germania și Italia față de propunere a spulberat speranțele liderilor din Madrid, Ljubljana și Dublin, care sperau că indignarea crescândă față de violența coloniștilor din Cisiordania, împreună cu noua legislație care introduce pedepse obligatorii cu pedeapsa capitală pentru palestinieni, vor împinge Bruxelles-ul să ia măsuri.

„Astăzi, Europa își pune în joc credibilitatea”, a declarat ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, la sosirea sa la reuniune. „Trebuie să îi spunem clar Israelului că trebuie să-și schimbe cursul.”

Ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a calificat, la rândul său, comportamentul Israelului drept „total inacceptabil” și a susținut că UE trebuie să fie „hotărâtă” și să demonstreze că „apără valorile fundamentale”.

Deși inițiativa nu a avut succes în cele din urmă, apelurile la acțiune au primit sprijinul altor țări membre. „Trebuie să fim capabili să acționăm pentru a influența dezbaterea”, a declarat Maxime Prévot din Belgia.

O relație specială

Începând din anul 2000, Acordul de asociere UE-Israel a stat la baza cooperării politice și a relațiilor comerciale dintre cele două părți.

Textul, care acordă Israelului acces preferențial la piața UE, include o clauză privind drepturile omului — articolul 2 — care face din respectarea principiilor democratice o componentă esențială a acordului. Această clauză este pârghia juridică pe care Spania o folosește de mai bine de doi ani.

În februarie 2024, pe fondul campaniei militare a Israelului în Gaza, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și omologul său irlandez Leo Varadkar au solicitat Comisiei Europene să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile acordului.

În mai 2025, serviciul diplomatic al UE a demarat o evaluare a respectării textului de către Israel, la cererea majorității țărilor membre ale blocului.

Deși Bruxellesul nu a luat niciodată în discuție desființarea completă a acordului, în septembrie anul trecut a propus suspendarea parțială a acestuia. Subliniind cât de delicată ar fi din punct de vedere politic o suspendare totală, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a sugerat că elementele textului referitoare la comerț ar putea fi lăsate deoparte.

Acest scenariu a fost readus în discuție înaintea reuniunii de marți, mai mulți miniștri evocând suspendarea parțială ca o opțiune viabilă.

„Există o gamă întreagă de posibilități. Dacă cineva dorește să propună o altă opțiune, de ce nu?”, a declarat Albares din Spania.

Deși o poziție comună a UE față de Israel rămâne dificil de atins, tonul critic de la reuniunea miniștrilor de externe reflectă o schimbare semnificativă a atitudinilor în cadrul blocului.