Statele membre au termen până pe 27 noiembrie pentru depunerea candidaturilor privind găzduirea viitoarei Autorități Vamale a UE

Comisia Europeană a deschis, joi, apelul pentru ca statele membre să îşi exprime interesul de a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene (EUCA), agenție care va sprijini autorităţile vamale naţionale în simplificarea procedurilor pentru companii, în colectarea eficientă a taxelor şi în protejarea Pieţei Unice împotriva produselor nesigure sau ilicite.

Statele membre sunt încurajate să trimită candidaturile în termen de şase săptămâni de la lansare; conform anunţului Comisiei, termenul-limită stabilit este 27 noiembrie 2025, ora 18:00. Toate aplicaţiile primite vor fi supuse unei evaluări generale de către Comisie şi vor fi publicate pe un site dedicat, iar decizia finală privind sediul va reveni co-legiuitorilor în urma unui proces transparent care se va încheia înainte de finalizarea procedurii legislative.

Unul dintre rolurile centrale ale EUCA va fi operarea Centrului de date vamale al UE, o platformă digitală menită să centralizeze şi să gestioneze toate datele vamale la nivelul UE. Hub-ul va înlocui treptat sistemele informatice naţionale fragmentate şi va facilita o abordare unificată, bazată pe date, privind managementul riscului şi procedurile vamale în întreaga Uniune.

Iniţiativa face parte din Pachetul de reformă vamală prezentat de Comisie în mai 2023 şi urmăreşte modernizarea funcţionării Uniunii Vamale a UE. Consiliul a adoptat, pe 27 iunie 2025, un mandat de negociere asupra elementelor-cheie pentru revizuirea Codului Vamal al Uniunii (UCC), consolidând astfel sprijinul pentru dezvoltarea Autorităţii şi a Centrului de date vamale al UE.

Printre criteriile stabilite de co-legiuitri pentru selecţia sediului se numără capacitatea locaţiei de a permite Autorităţii să-şi execute pe deplin atribuţiile, accesibilitatea, existenţa de facilităţi educaţionale adecvate pentru copiii personalului şi accesul la piaţa muncii, servicii sociale şi îngrijire medicală pentru angajaţi şi familiile acestora. De asemenea, echilibrul geografic va fi luat în considerare.