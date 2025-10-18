U.E.
Statele membre au termen până pe 27 noiembrie pentru depunerea candidaturilor privind găzduirea viitoarei Autorități Vamale a UE
Comisia Europeană a deschis, joi, apelul pentru ca statele membre să îşi exprime interesul de a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene (EUCA), agenție care va sprijini autorităţile vamale naţionale în simplificarea procedurilor pentru companii, în colectarea eficientă a taxelor şi în protejarea Pieţei Unice împotriva produselor nesigure sau ilicite.
Statele membre sunt încurajate să trimită candidaturile în termen de şase săptămâni de la lansare; conform anunţului Comisiei, termenul-limită stabilit este 27 noiembrie 2025, ora 18:00. Toate aplicaţiile primite vor fi supuse unei evaluări generale de către Comisie şi vor fi publicate pe un site dedicat, iar decizia finală privind sediul va reveni co-legiuitorilor în urma unui proces transparent care se va încheia înainte de finalizarea procedurii legislative.
Unul dintre rolurile centrale ale EUCA va fi operarea Centrului de date vamale al UE, o platformă digitală menită să centralizeze şi să gestioneze toate datele vamale la nivelul UE. Hub-ul va înlocui treptat sistemele informatice naţionale fragmentate şi va facilita o abordare unificată, bazată pe date, privind managementul riscului şi procedurile vamale în întreaga Uniune.
Iniţiativa face parte din Pachetul de reformă vamală prezentat de Comisie în mai 2023 şi urmăreşte modernizarea funcţionării Uniunii Vamale a UE. Consiliul a adoptat, pe 27 iunie 2025, un mandat de negociere asupra elementelor-cheie pentru revizuirea Codului Vamal al Uniunii (UCC), consolidând astfel sprijinul pentru dezvoltarea Autorităţii şi a Centrului de date vamale al UE.
Printre criteriile stabilite de co-legiuitri pentru selecţia sediului se numără capacitatea locaţiei de a permite Autorităţii să-şi execute pe deplin atribuţiile, accesibilitatea, existenţa de facilităţi educaţionale adecvate pentru copiii personalului şi accesul la piaţa muncii, servicii sociale şi îngrijire medicală pentru angajaţi şi familiile acestora. De asemenea, echilibrul geografic va fi luat în considerare.
S&P Global retrogradează ratingul de țară al Franței pe fondul instabilității politice
Agenția de evaluare financiară S&P Global a coborât vineri cu o treaptă ratingul de credit suveran al Franței, într-o mișcare surprinzătoare care reflectă riscurile legate de instabilitatea politică ce poate submina eforturile guvernamentale de consolidare a finanțelor publice, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
S&P a redus, astfel, ratingul Franței de la AA-/A-1+ la A+/A-1, apreciind că săptămâna recentă de tensiuni politice, marcată de angajamentul premierului Sébastien Lecornu de a suspenda reforma pensiilor și de confruntarea cu două moțiuni de cenzură, justifică o revizuire în jos a calificativului.
Agenția a avertizat asupra impactului pe care incertitudinile politice îl pot avea asupra economiei: „Ne așteptăm ca incertitudinile politice să afectează economia franceză, reducând investițiile și consumul privat, și, prin urmare, creșterea economică”.
S&P a subliniat că este neobișnuit ca agențiile de rating să anunțe retrogradări în afara calendarului programat, dar a explicat că decizia se bazează pe evaluarea impactului pe termen mediu al contextului politic asupra fiscalității și asupra capacității Franței de a-și respecta angajamentele bugetare.
În replică, ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a pus accentul pe necesitatea adoptării rapide a bugetului. „Acum este responsabilitatea colectivă a Guvernului și Parlamentului” să adopte bugetul până la finalul anului, astfel încât deficitul fiscal să scadă spre pragul UE de 3% din PIB până în 2029, a transmis oficialul.
S&P estimează că, în absența unor măsuri clare, datoria publică a Franței va crește la aproximativ 121% din PIB până în 2028, de la 112% din PIB în 2024, iar adoptarea bugetului până la finele anului ar oferi mai multă claritate asupra modului în care Parisul intenționează să gestioneze această traiectorie a datoriei.
Totuși, agenția a revizuit perspectiva ratingului de la negativă la stabilă, invocând punctele forte ale profilului de credit al Franței care atenuează, în opinia sa, riscurile pe termen mediu.
Sorin Grindeanu, discuții cu președintele Consiliului European și șefa grupului S&D despre viitorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut, sâmbătă, la Amsterdam o serie de întâlniri de rang înalt în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în centrul atenției fiind viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care acesta ar trebui orientat către cetățeni.
Într-o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, tema principală a fost modelul și prioritățile viitorului cadru bugetar al UE. Grindeanu a subliniat nevoia ca fondurile europene să fie utilizate în sprijinul locurilor de muncă, al agriculturii, al educației, sănătății și al dezvoltării locale, nu pentru creșterea birocrației.
„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a transmis președintele Camerei Deputaților pe X.
Excellent meeting with António Costa @eucopresident, President of the European Council, on the future EU budget.
Europe’s budget must work for citizens – supporting jobs, farmers, education, health and local development, not bureaucracy.#PESCongress #EUco #EUBudget #SocialEurope pic.twitter.com/n4auJLMuFd
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Tot în contextul participării la congres, Grindeanu s-a întâlnit și cu Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, în cadrul unei discuții axate pe contribuția României la conturarea unui cadru european mai echitabil și social.
„Discuție productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale. Susținem investițiile, nu austeritatea”, a scris Grindeanu pe X.
Productive discussion with @IratxeGarper, President of @TheProgressives, on the next EU budget and Romania’s role in shaping a fair, social Europe.
We stand for investment, not austerity.#PESCongress #SocialEurope pic.twitter.com/PvmQBXik6S
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Sorin Grindeanu, care conduce delegația PSD la eveniment, participă la lucrările Congresului PES în perioada 16–18 octombrie, alături de numeroși lideri de centru-stânga din Europa. Pe durata reuniunii, el are programate mai multe întâlniri bilaterale menite să promoveze poziția României în negocierile privind viitorul buget european și să apere interesele comunităților locale în alocarea fondurilor.
Comisia Europeană propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament
Comisia Europeană a sugerat, vineri, ca o parte dintr-un „împrumut pentru reparații” în valoare de 140 miliarde de euro, finanţat din lichidităţile obţinute din active ruseşti îngheţate în UE, să fie folosit de guvernul de la Kiev pentru susținerea industriei sale de apărare și pentru a achiziţiona arme şi muniţii, potrivit unui document consultat de AFP şi Reuters şi transmis statelor membre înaintea summit-ului european din 23–24 octombrie, relatează Agerpres.
Documentul detaliază mecanismul împrumutului, însă propunerea se loveşte de rezerve din partea unor capitale, din cauza riscurilor juridice şi politice care ar fi generate de utilizarea activelor suverane ruseşti. Bruxelles-ul propune ca împrumutul să fie împărţit în două direcții: prima dedicată dezvoltării industriei ucrainene de apărare şi achiziţiilor din statele UE, iar a doua destinată achiziţiilor din afara blocului și finanţării deficitului bugetar al Ucrainei.
Mai multe state membre, în special cele cu industrii naţionale de apărare puternice, sprijină ideea ca o pondere semnificativă din fonduri să fie alocată achiziţiilor din Europa. În schimb, există şi capitale, între care Belgia, unde este gestionată o parte substanţială din activele ruseşti prin depozitarul central Euroclear, care sunt reticente faţă de o soluţie ce poate fi calificată ca de facto confiscare şi care ridică semne de întrebare privind compatibilitatea cu dreptul internaţional.
Comisia explică că o parte a rezervelor ruseşti, estimate la aproximativ 300 miliarde de euro la nivelul G7, dintre care circa 200 miliarde sunt îngheţate de UE, ajung la scadenţă sau pot fi transformate în lichidităţi prin intermediul Euroclear, ceea ce creează o oportunitate de a mobiliza resurse imediat disponibile. Propunerea include şi mecanismul prin care activele ruseşti folosite temporar pentru crearea lichidităţilor ar fi înlocuite cu obligaţiuni garantate de statele membre, astfel încât să fie diminuat riscul unei reacţii negative a pieţelor financiare sau destabilizarea monedei euro, susţine Comisia.
Criticii proiectului atrag, însă, atenţia că, în practică, dacă Rusia nu acceptă să plătească „reparaţii de război”, scenariu considerat puţin probabil sub actuala conducere de la Kremlin, mecanismul ar echivala cu o confiscare a activelor, cu implicaţii juridice şi diplomatice serioase. Pentru Belgia, ca jurisdicţie gazdă a multor dintre aceste active gestionate de Euroclear, riscurile legale şi reputaţionale sunt un argument puternic pentru prudenţă.
