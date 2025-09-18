Statele membre autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european de apărare SAFE

Consiliul UE a adoptat joi o decizie care autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro. Negocierile, conduse de Comisia Europeană, se vor concentra în special asupra condițiilor în care companiile și produsele britanice și canadiene pot fi implicate în achizițiile realizate prin intermediul instrumentului SAFE, informează comunicatul oficial.

Ca răspuns la situația geopolitică actuală și la necesitatea urgentă de investiții masive în echipamente de apărare, UE va pune la dispoziție, prin instrumentul SAFE, până la 150 de miliarde de euro. Fondurile vor fi alocate statelor membre interesate, la cerere, pe baza planurilor naționale, sub formă de credite cu maturitate lungă și preț competitiv, rambursabile de către statele beneficiare.

Instrumentul SAFE permite, de asemenea, participarea țărilor terțe. Țările care aderă, țările candidate, candidații potențiali și țările care au semnat parteneriate în domeniul securității și apărării cu UE, precum Regatul Unit și Canada, pot lua parte la achiziții comune.

Ucraina și țările EEE-SEE vor fi tratate în aceleași condiții ca statele membre. Nu numai că vor putea participa la achiziții comune, dar industriile lor vor fi tratate la fel ca cele ale statelor membre. Negocierile cu Regatul Unit și Canada vor urmări stabilirea condițiilor în care acest acces poate fi extins și pentru companiile și produsele britanice și canadiene.

Comisia Europeană poate demara acum negocierile în numele UE, pe baza mandatului stabilit de Consiliu. Negocierile vor fi purtate în coordonare continuă și dialog permanent cu Consiliul. Odată semnate, acordurile vor fi supuse aprobării Parlamentului European.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program.

Țara noastră se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE, dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.

SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.