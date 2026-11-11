Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2027, ultimul buget anual al actualului cadru financiar multianual 

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord asupra bugetului anual al UE pentru 2027 – al șaptelea și ultimul buget anual al actualului cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să găsească echilibrul adecvat: dotarea Uniunii cu mijloacele necesare pentru a acționa în mod decisiv, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor săi și pentru a investi în viitorul lor, evitând în același timp sarcinile suplimentare asupra bugetelor naționale sau contribuabililor. Aceasta înseamnă direcționarea resurselor noastre către inițiative care produc rezultate tangibile, consolidează reziliența noastră comună și protejează ceea ce contează cel mai mult pentru europeni: pacea, securitatea și prosperitatea”, a transmis Simon Harris, ministrul de finanțe al Irlandei.

Acordul garantează că bugetul pentru anul viitor se situează la un nivel adecvat pentru punerea în aplicare a politicilor și programelor convenite, potrivit unui comunicat al Consiliului.

Acesta asigură capacitatea UE de a face față crizelor și provocărilor actuale, precum cele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De asemenea, va permite UE să facă față circumstanțelor neprevăzute.

Bugetul pentru 2027 se ridică la 199,7 miliarde de euro în angajamente totale și la 211,5 miliarde de euro în plăți totale.

De asemenea, pentru anul 2027 au fost menținute disponibile 710,1 milioane de euro în cadrul plafoanelor de cheltuieli ale actualului CFM, ceea ce permite UE să reacționeze la nevoi imprevizibile.

Potrivit Comisiei Europene, finanțarea pentru agricultură se menține, de asemenea, la un nivel constant ridicat, într-o perioadă caracterizată de prețuri ridicate la energie și îngrășăminte.

În primul an complet de punere în aplicare a Pactului privind migrația și azilul, statelor membre li se vor pune la dispoziție 1,1 miliarde de euro sub formă de finanțare suplimentară pentru gestionarea migrației.

De asemenea, 75,7 miliarde de euro vor merge către coeziune, reziliență și valori, în vreme ce 22 de miliarde de euro sunt destinate pieței unice, inovării și sectorului digital.

Ucraina ar urma să fie sprijinită cu 650 de milioane de euro, în timp ce domeniul securității și apărării va avea un buget de aproximativ 3 miliarde de euro.

Parlamentul European și Consiliul au acum la dispoziție 14 zile pentru a aproba în mod formal acordul la care s-a ajuns. Se preconizează că acesta va fi aprobat de Consiliu la 23 noiembrie. Adoptarea bugetului necesită majoritate calificată în cadrul Consiliului.