Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii

Consiliul UE a aprobat marți concluzii prin care stabilește orientările pentru bugetul anual al Uniunii Europene pentru 2027. Acestea oferă îndrumări politice Comisiei Europene pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor — ultimul exercițiu bugetar anual din cadrul financiar multianual (CFM) 2021–2027, se arată în comunicatul oficial.

În concluziile sale, Consiliul subliniază că bugetul UE pentru 2027 va juca un rol esențial în dezvoltarea și implementarea obiectivelor pe termen lung și a priorităților politice ale Uniunii.

Totodată, Consiliul evidențiază importanța ca bugetul pentru 2027 să continue să reflecte solidaritatea UE față de poporul ucrainean și să răspundă crizelor asociate, inclusiv nevoilor umanitare.

Consiliul UE consideră că bugetul pentru 2027 ar trebui să fie realist, aliniat la nevoile efective, să asigure o planificare bugetară prudentă și să lase marje suficiente sub plafoanele stabilite prin CFM pentru a face față unor circumstanțe neprevăzute și pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Uniunea.

În același timp, bugetul pentru 2027 trebuie să prevadă resurse suficiente pentru a garanta implementarea programelor Uniunii.

Consiliul subliniază, de asemenea, necesitatea ca Executivul european să identifice în proiectul de buget pentru 2027 realocările necesare pentru finanțarea priorităților stabilite în cadrul financiar multianual revizuit pentru perioada 2021–2027.

Totodată, Consiliul invită Comisia să țină seama de acordul privind bugetele pentru 2025 și 2026 în ceea ce privește resursele utilizate pentru plata dobânzilor aferente instrumentului NextGenerationEU, în cazul în care acestea nu pot fi acoperite prin linia bugetară existentă.

Bugetul anual al UE stabilește toate cheltuielile și veniturile Uniunii Europene pentru un an. Acesta asigură finanțarea politicilor și programelor europene în conformitate cu prioritățile politice și obligațiile legale ale Uniunii, în limitele plafoanelor stabilite prin cadrul financiar multianual pe șapte ani.

În fiecare an, Comisia Europeană prezintă proiectul de buget pentru anul următor, iar Consiliul și Parlamentul European adoptă ulterior bugetul final, pe picior de egalitate.