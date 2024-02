Statele membre ale UE convin asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în ajunul împlinirii a doi ani de la invazia Ucrainei

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat miercuri președinția belgiană a Consiliului.

„Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu asupra unui al 13-lea pachet de sancțiuni în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat președinția într-un comunicat postat pe X.

„Acest pachet este unul dintre cele mai ample aprobate de UE. El va fi supus unei proceduri scrise și va fi aprobat oficial pentru 24 februarie”, a doua aniversare a conflictului, a precizat aceasta.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia’s aggression against Ukraine.

This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 21, 2024