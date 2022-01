Statele membre UE resping conceptul ”sferelor de influență” și reafirmă că securitate europeană este indivizibilă: Rusia va suferi ”costuri majore” în caz de nouă agresiune militară împotriva Ucrainei

Uniunea Europeană trebuie să fie vizibilă și vocală cu privire la situația de securitate din Europa și acumulările de trupe rusești în apropierea Ucrainei și în regiunea Mării Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledând din nou pentru “accelerarea pregătirii sancțiunilor” europene la adresa Moscovei, dacă regimul de la Kremlin avansează militar în Ucraina.

“Situația de securitate din Europa (…) se înrăutățește din cauza acumulării de trupe rusești rusești în apropierea Ucrainei, în regiunea Mării Negre. Este o continuare a discuției pe care am avut-o în urmă cu 10 zile la Gymnich, la Brest, iar astăzi voi reafirma poziția României că UE trebuie să fie vizibilă și vocală pe această temă și este foarte important că astăzi putem adopta concluziile Consiliului. Și în aceste concluzii ale Consiliului vom spune foarte clar că Federația Rusă trebuie să de escaladeze situația în apropierea, a Ucrainei în regiunea Mării Negre”, a declarat Aurescu.

Arrival and doorstep by @BogdanAurescu, Minister of #ForeignAffairs of #Romania, at the Foreign Affairs Council, taking place on 24 January 2022, in Brussels.

On #Russia #Ukraine: “The European Union has to be visible and vocal on this issue.”https://t.co/R5Az1a7mBs

