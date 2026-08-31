Statele UE au ajuns la termenul-limită pentru implementarea PNRR-urilor. CE: De la 1 septembrie, nu mai pot fi adoptate modificări ale planurilor

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), elementul central al NextGenerationEU, marchează astăzi, 31 august, un moment important, întrucât statele membre ajung la termenul-limită final pentru implementarea reformelor și investițiilor prevăzute în planurile lor naționale de redresare și reziliență.

Pe măsură ce NextGenerationEU intră în faza sa finală, atenția se îndreaptă acum către finalizarea etapelor rămase pentru încheierea cu succes a Mecanismului de redresare și reziliență.

Statele membre au termen până la 30 septembrie 2026 pentru a transmite cererile finale de plată în cadrul MRR, împreună cu toate documentele justificative, în timp ce Comisia va efectua toate plățile până la 31 decembrie 2026.

Mecanismul de redresare și reziliență a fost un răspuns european comun care a oferit Uniunii instrumentele necesare pentru a acționa decisiv, pentru a sprijini investițiile și pentru a promova convergența între statele membre.

Începând de la 1 septembrie, acțiunile întreprinse de statele membre nu mai pot fi luate în considerare de Comisie în evaluarea cererilor lor de plată, inclusiv în cazul plăților deja suspendate, și nu mai pot fi adoptate alte modificări ale planurilor de redresare și reziliență.

„NextGenerationEU a contribuit la protejarea cetățenilor și economiilor noastre într-o perioadă de mare incertitudine. A accelerat tranzițiile verde și digitală, reducând dependența Europei de energia importată. Reformele și reziliența vor aduce beneficii Europei pentru generațiile viitoare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Europa intră acum în etapa finală a Mecanismului de redresare și reziliență, după ce au fost deja înregistrate progrese semnificative.

În acest context, Comisia a dat astăzi undă verde cererii finale de plată a Suediei, care a finalizat cu succes 100% dintre investițiile și reformele asociate planului său de redresare și reziliență, la scurt timp după Danemarca.

Până în prezent, au fost plătite 440 de miliarde de euro, iar alte până la 133 de miliarde de euro urmează să fie achitate până la sfârșitul anului 2026. Cu până la 573 de miliarde de euro disponibile sub formă de granturi și împrumuturi, MRR sprijină eforturile statelor membre pentru: consolidarea rezilienței economice și stimularea creșterii durabile; accelerarea tranzițiilor verde și digitală, în concordanță cu obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050; creșterea competitivității prin inovare, crearea de locuri de muncă și reforme structurale.

Plățile din cadrul MRR sunt bazate pe performanță, ceea ce garantează că fondurile sunt acordate numai după implementarea cu succes a reformelor și investițiilor convenite.

În forma actuală, PNRR-ul României are o alocare totală de aproximativ 20,1 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro sub formă de granturi și 6,53 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Potrivit Recovery and Resilience Scoreboard, aproximativ 52% dintre jaloanele și țintele Planului României figurează în prezent ca fiind îndeplinite, în urma evaluării pozitive realizate de Comisia Europeană. De asemenea, PNRR-ul actual al României cuprinde în total 385 de jaloane și ținte, printre care: 208 aferente investițiilor și 177 aferente reformelor.

*Datele nu reflectă în timp real situația implementării la termenul-limită de 31 august. Scoreboard-ul este actualizat periodic pe baza evaluărilor și raportărilor aferente mecanismului.