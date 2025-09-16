CONSILIUL UE
Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite
UE prelungește până în martie 2026 sancțiunile contra persoanelor responsabile de subminarea integrității teritoriale, a suveranității și independenței Ucrainei: Continuăm să sufocăm finanțarea războiului lui Putin
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, măsurile restrictive existente prevăd o interdicție de călătorie pentru persoanele fizice, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau alte resurse economice.
Sancțiunile vor continua să se aplice celor peste 2 500 de persoane și entități vizate ca răspuns la agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Tocmai am extins sancțiunile împotriva Rusiei. În același timp, finalizăm lucrările la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care prevede restricții suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc, a flotei fantomă de petroliere și a băncilor. Vom continua să sufocăm finanțarea războiului lui Putin”, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea unei persoane pe listă și să elimine o persoană decedată de pe listă.
După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins masiv sancțiunile împotriva Rusiei, cu scopul de a slăbi în mod semnificativ baza economică a Rusiei, de a o priva de tehnologii și piețe critice și de a-i reduce în mod semnificativ capacitatea de a purta război.
Uniunea Europeană a reiterat că rămâne pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni.
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”
Președinția daneză a Consiliului UE anunță că Europa își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către energie curată, sprijinită de o infrastructură mai solidă și de integrarea surselor nucleare și regenerabile.
„Adio combustibililor fosili din Rusia, bun venit energiei europene. Pentru aceasta este nevoie de multă energie curată, de o infrastructură mai bună în întreaga Europă și de construirea de punți între diferitele forme de energie, precum cea nucleară și cea regenerabilă”, a transmis vineri președinția daneză, într-un comunicat.
Potrivit acesteia, Europa se află sub presiune. Peisajul geopolitic s-a schimbat, concurența globală este mai intensă, lanțurile de aprovizionare sunt tensionate, iar consecințele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai grave.
O parte importantă a răspunsului la aceste provocări constă în crearea unei Europe independente din punct de vedere energetic. Pentru că o Europă care produce suficientă energie curată este o Europă mai sigură și mai competitivă, se arată în comunicatul președinției daneze a Consiliului UE.
Prin urmare, președinția daneză a UE a reunit miniștrii energiei din UE la Copenhaga pentru a discuta soluții și a impulsiona Europa către independența energetică și o tranziție ecologică mai rapidă și mai rentabilă.
„Combustibilii fosili ruși nu fac parte din viitorul Europei. Pentru a ne consolida securitatea, aprovizionarea cu energie și competitivitatea, trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE. În același timp, trebuie să creștem producția de energie europeană curată și să utilizăm mai bine diversitatea noastră energetică. Independența energetică este absolut crucială pentru o Europă mai puternică și, în calitate de președinție, vom lucra fără încetare pentru a o realiza”, a declarat ministrul danez pentru climă.
Printre altele, miniștrii energiei au discutat despre modalitățile de creștere a producției de energie curată în Europa și despre modalitățile de eliminare a lacunelor din infrastructura energetică. Este necesar să se consolideze securitatea aprovizionării Europei – și este absolut necesar dacă se dorește ca eliminarea treptată a petrolului și gazelor rusești să se realizeze într-un mod care să consolideze și competitivitatea Europei. La reuniune a participat și viceministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o prioritate esențială pentru Președinția daneză a Consiliului UE.
Conceptul de acorduri „tripartite” este familiar în Danemarca datorită Green Deal-ului din 2024. Prin acest mecanism, o largă majoritate a Parlamentului danez, organizații din domeniul agriculturii și mediului, precum și reprezentanți ai industriei s-au reunit pentru a negocia un Green Deal – care a dus la introducerea, pentru prima dată, a unei taxe pe emisiile din agricultură.
Inspirată de modelul danez, Comisia Europeană a decis să promoveze un teren comun între sectorul public, organizațiile de interese și industrie. În cadrul reuniunii ministeriale informale a miniștrilor energiei de la Copenhaga, primele două tripartite europene au fost lansate de comisarul pentru energie Dan Jørgensen – una privind energia eoliană offshore, cealaltă privind stocarea și flexibilitatea.
Obiectivul este de a produce mai multă energie curată în Europa, ceea ce necesită o cooperare mai strânsă între sectorul public, dezvoltatori și consumatori pentru a putea elimina barierele. În timpul lansării, Comisia a dezvăluit că vor urma și alte tripartite. Președinția daneză a UE va sprijini activitatea Comisiei în acest sens în lunile următoare.
România pledează pentru adoptarea deciziilor de deschidere efectivă a negocierilor de aderare cu Ucraina și R. Moldova, cu accent pe obiectivul deschiderii primului cluster de negociere
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a participat, în perioada 1-2 septembrie 2025, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale organizată de președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile din cadrul CAG au vizat extinderea UE, integrarea graduală și importanța criteriilor de la Copenhaga în noul context geopolitic, respectiv consolidarea statului de drept.
De asemenea, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene au avut un schimb de opinii cu privire la viitorul Europei și procesul european de reformă.
În cadrul schimbului de opinii, secretarul de stat Clara Staicu a exprimat sprijinul puternic al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii, ca investiție strategică în viitorul unit al continentului european, subliniind relevanța îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga în parcursul european al statelor candidate, precum și avansarea calendarului de aderare pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă.
În context, Clara Staicu a pledat pentru adoptarea deciziilor vizând deschiderea efectivă a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, cu accent pe obiectivul deschiderii primului cluster de negociere cu cele două țări.
A subliniat importanța integrării graduale ca proces bazat pe merit, menit să contribuie la avansarea integrării statelor candidate, fără a înlocui procesul propriu-zis de aderare.
A salutat, de asemenea, progresele realizate în ultima perioadă în avansarea negocierilor de aderare ale candidaților din regiunea Balcanilor de Vest, exprimând speranța obținerii de rezultate concrete în procesul de reformă care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor lor de aderare.
De asemenea, demnitarul român a subliniat sprijinul principial și constant al României pentru instrumentele europene existente în domeniul consolidării statului de drept, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni.
În marja întâlnirii, secretarul de stat Clara Staicu a avut scurte întrevederi cu comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, respectiv cu Mehmet Kemal Bozay, ministru-adjunct de externe al Turciei și responsabil pentru afaceri europene.
