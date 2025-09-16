Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite

Statele membre UE au convenit asupra unui cadru comun pentru revenirea în țară a ucrainenilor plecați din cauza războiului din Ucraina, atunci când condițiile o vor permite, și pentru acordarea statutului de rezident legal refugiaților eligibili.

Potrivit comunicatului oficial, prin această recomandare, UE se pregătește pentru o abordare coordonată atunci când condițiile din Ucraina vor permite treptat eliminarea statutului de protecție temporară.

Recomandarea include, de asemenea, măsuri pentru asigurarea furnizării de informații persoanelor strămutate și măsuri pentru coordonarea, monitorizarea și schimbul de informații între statele membre și Ucraina.

„Atacurile persistente și nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Solidaritatea Uniunii Europene cu poporul ucrainean rămâne neclintit. În același timp, este normal să ne pregătim pentru ziua când situația va permite ucrainenilor să se întoarcă acasă pentru a contribui la reconstruirea țării lor”, a declarat ministrul danez pentru imigrație, Kaare Dybvad Bek.

Statele membre sunt chemate să ofere ucrainenilor strămutați permise de ședere naționale, acordate, de exemplu, pe baza angajării, formării profesionale, educației sau a motivelor familiale, dacă persoanele îndeplinesc anumite condiții.

Persoanelor care beneficiază de protecție temporară ar trebui să li se permită, de asemenea, să solicite statuturi prevăzute de legislația UE, de exemplu pentru angajări foarte calificate. Nu este posibil ca o persoană să dețină simultan un statut prevăzut de legislația UE și să beneficieze de protecție temporară.