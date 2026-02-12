Statele UE au dat undă verde definitivă noilor norme privind taxele vamale pentru coletele extracomunitare cu valoare mai mică de 150 de euro: Măsura îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule

Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic.

Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la o concurență neloială pentru vânzătorii din UE.

„Pe măsură ce comerțul electronic prosperă la nivel mondial, normele vamale ale UE trebuie să țină pasul. Abolirea scutirii învechite pentru coletele mici va contribui la sprijinirea întreprinderilor din UE și îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule. Acum trebuie să realizăm progrese decisive în ceea ce privește reforma vamală generală, care reprezintă o parte esențială a puzzle-ului pentru ca UE să devină mai competitivă și mai sigură”, a subliniat Makis Keravnos, ministrul finanțelor al Ciprului.

Acordul de astăzi elimină scutirea de taxe vamale bazată pe praguri pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE.

Prin urmare, taxele vamale vor începe să se aplice tuturor mărfurilor care intră în UE de îndată ce Platforma de date vamale a UE – aflată în discuție ca parte a unei reforme fundamentale mai ample a cadrului vamal – va deveni operațională. În prezent, acest lucru este preconizat pentru 2028.

Până atunci, statele membre ale UE și-au dat acordul să se introducă o taxă vamală forfetară provizorie de 3 euro pentru articolele din coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro trimise direct consumatorilor din UE.

Începând cu 1 iulie 2026, taxa va fi percepută pentru fiecare dintre diferitele categorii de articole dintr-un colet, identificate prin subpozițiile lor tarifare.

De exemplu, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze de lână, atunci taxa vamală totală pentru coletul în cauză este de 6 euro pentru că este format din două articole distincte.

Noul sistem va avea un impact pozitiv atât asupra bugetului UE, cât și asupra finanțelor publice naționale, deoarece taxele vamale constituie o resursă proprie tradițională a Uniunii, iar statele membre rețin o parte din aceste sume sub formă de costuri de colectare. Măsura se deosebește de așa-numita „taxă de procesare” discutată în prezent în contextul pachetului de reformă vamală.

Taxa vamală forfetară provizorie de 3 euro va fi percepută pentru fiecare categorie de articole dintr-un colet mic care intră în UE de la 1 iulie 2026 până la 1 iulie 2028 și poate fi prelungită, după caz.

Odată ce noua Platformă de date vamale a UE va deveni operațională, această taxă provizorie va fi înlocuită cu taxe vamale normale.