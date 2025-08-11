CONSILIUL UE
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
Ucraina urmează să primească peste 3,2 miliarde de euro după ce Consiliul UE a adoptat decizia privind cea de-a patra plată regulată din cadrul Facilității pentru Ucraina. Fondurile vizează, în principal, consolidarea stabilității macrofinanciare a țării și sprijinirea funcționării administrației publice.
Potrivit comunicatului oficial, plățile din cadrul Facilității pentru Ucraina sunt strâns legate de Planul pentru Ucraina, document ce stabilește strategia țării pentru redresare, reconstrucție și modernizare, precum și calendarul implementării reformelor necesare pentru atingerea obiectivelor de aderare la Uniunea Europeană în următorii patru ani.
Facilitatea pentru Ucraina, intrată în vigoare la 1 martie 2024, pune la dispoziție până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea țării în perioada 2024-2027.
Din acest total, până la 32 de miliarde de euro sunt alocate, orientativ, pentru susținerea reformelor și investițiilor prevăzute în Planul pentru Ucraina, plățile fiind condiționate de îndeplinirea unor indicatori stabiliți.
De la intrarea în vigoare a facilității, au fost deja acordate 6 miliarde de euro sub formă de finanțare-punte, 1,89 miliarde de euro ca prefinanțare, precum și trei tranșe de aproximativ 4,2 miliarde, 4,1 miliarde și 3,5 miliarde de euro.
În urma evaluării cererii de plată depuse de Ucraina la 6 iunie 2025, Comisia Europeană a concluzionat că țara a îndeplinit în mod satisfăcător o serie de reforme prevăzute în Planul pentru Ucraina. Acestea includ reforme privind administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, descentralizarea și politica regională, tranziția verde, sectoarele digital și agroalimentar, precum și gestionarea materiilor prime critice.
În mai 2024, Consiliul a concluzionat că Planul pentru Ucraina îndeplinește condițiile prealabile pentru ca Ucraina să primească sprijin în valoare de până la 50 de miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, iar în august Consiliul a dat undă verde primei plăți periodice.
Consiliul Uniunii Europene reînnoiește lista persoanelor și entităților teroriste
Consiliul UE a decis ieri, 29 iulie, să reînnoiască lista persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive în vederea combaterii terorismului, eliminând de pe listă o persoană decedată și menținând restul neschimbate, informează un comunicat oficial.
În prezent, 13 persoane și 22 de grupuri și entități fac obiectul măsurilor restrictive în vigoare, care constau în înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice în statele membre ale UE.
Lista UE a persoanelor și entităților teroriste, și anume regimul de sancțiuni prevăzut în Poziția comună 2001/931/PESC, este distinctă de regimul UE de punere în aplicare a Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, care vizează Al-Qaida și ISIL/Da’esh.
UE poate, de asemenea, să aplice în mod autonom măsuri restrictive împotriva ISIL/Da’esh și Al-Qaida, precum și împotriva persoanelor și entităților asociate cu acestea sau care le sprijină.
Lista UE a organizațiilor teroriste este, de asemenea, separată de cadrul de sancțiuni adoptat în ianuarie 2024, care vizează persoanele care sprijină, facilitează sau permit acțiuni violente ale Hamas sau ale Jihadului Islamic Palestinian.
UE a adoptat pentru prima dată măsuri restrictive împotriva persoanelor și entităților implicate în acte teroriste în decembrie 2001, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie același an.
Reuniunea miniștrilor Justiției din UE. Radu Marinescu a subliniat importanța asigurării unui echilibru între nevoia de competitivitate și imperativul protejării datelor cu caracter personal
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor justiției din cadrul UE, eveniment care s-a desfășurat la Copenhaga.
Potrivit unui comunicat al MJ, au fost abordate teme de actualitate, precum stabilirea unui echilibru între competitivitate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în contextul unui cadru juridic european puternic, combaterea criminalității organizate și gestionarea problematicii familiilor infracționale, dar și necesitatea adoptării unor măsuri eficiente, în contextul combaterii violenței împotriva copiilor.
În cadrul primei sesiuni de lucru, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a salutat utilitatea inițiativei Președinției daneze de a derula un exercițiu de reflecție pentru identificarea unor noi direcții de simplificare și de reducere a poverii administrative, în special pentru întreprinderi, subliniind, în acest context, importanța asigurării unui echilibru între nevoia de competitivitate și imperativul protejării datelor cu caracter personal.
„Consider că toate informațiile personale trebuie să beneficieze de nivelul de protecție oferit de Regulament, cu atât mai mult cu cât evoluțiile tehnologice au un impact deosebit asupra modului în care sunt colectate și ulterior prelucrate datele, aceste evoluții ridicând preocupări semnificative legate de securitatea datelor personale, precum breșe de securitate, acces neautorizat și utilizarea abuzivă a acestor informații”, a afirmat ministrul Justiției, Radu Marinescu.
În cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru, Ministrul român al Justiției a evidențiat importanța continuării discuțiilor la nivel european privind modalitățile eficiente de combatere a criminalității organizate, inclusiv din perspectiva familiilor sau bandelor criminale.
În intervenția sa, Ministrul Justiției a apreciat că îmbunătățirea implementării instrumentelor existente, asigurarea interoperabilității sistemelor IT și consolidarea cooperării între autoritățile naționale ale statelor membre ar trebui să rămână priorități esențiale ale agendei europene în domeniul justiției. România susține consolidarea cadrului european, printr-o abordare echilibrată și adaptată realităților operaționale, care să permită o reacție eficientă la toate formele de criminalitate organizată, inclusiv cele care implică structuri familiale.
La dejunul de lucru, miniștrii justiției au dezbătut subiectul combaterii violenței împotriva copiilor. În cadrul intervenției sale, Radu Marinescu a subliniat importanța unui acord comun cu privire la caracterul inacceptabil al oricărei forme de violență împotriva copiilor, atât din punct de vedere legal, cât și social.
„Considerăm că doar printr-o schimbare de mentalitate la nivelul societăților noastre, sprijinită de o aplicare eficientă a legislației, putem preveni și reduce aceste fenomene. Printr-un sistem de justiție empatic, profesionist și adaptat, putem garanta că fiecare victimă în rândul copiilor este sprijinită, ascultată și protejată la cele mai înalte standarde”, conchide Ministerul Justiției comunicatul.
Europa trebuie să își regândească reacția în fața noilor realități de securitate, subliniază ministrul de Interne la Consiliul JAI: România este hotărâtă să contribuie la o Europă mai sigură
Europa trebuie să își regândească reacția în fața noilor realități de securitate, a subliniat viceprim-ministrul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii Consiliului Justiției și Afaceri Interne, desfășurat la Copenhaga de președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat MAI, temele abordate au fost următoarele: modalitatea de îmbunătățire a pregătirii civile, rezilienței și prevenirii crizelor la nivelul UE și al Statelor sale Membre în contextul amenințărilor în continuă evoluție; elementele esențiale ale unui sistem eficient de returnare; lupta împotriva criminalității organizate și a traficului de droguri, inclusiv în relație cu lupta împotriva traficului organizat de canabis în orașul liber Christiania.
În cadrul discuțiilor referitoare la identificarea unor soluții inovatoarea pentru gestionarea migrației ilegale, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat importanța unui sistem european eficient de returnări, subliniind necesitatea consolidării cooperării cu statele terțe având în vedere faptul că principalele obstacole pe palierul returnărilor vin din lipsa de cooperare atât din partea migranților, cât și a autorităților din țările de origine.
În context, a amintit câteva elemente cheie pentru eficientizarea returnărilor, cu accent pe introducerea obligației de cooperare cu autoritățile a cetățenilor terți și sancțiunile aferente, conceptul de „hub-uri de returnare”, returnările voluntare și alocarea de resurse suplimentare și instrumente moderne pentru Frontex în vederea sprijinii acestora.
„Implicarea partenerilor terți trebuie văzută în strânsă legătură cu sprijinul pe care noi îl oferim, care ar putea reprezenta, pe de o parte un stimulent și pe de alta, o garanție că nu vom muta responsabilitatea pe umerii acestora, ci o vom împărți.”, a subliniat Cătălin Predoiu.
Viceprim-ministrul a amintit de eforturile depuse de țara noastră pentru a reduce aproape complet migrația, fără a omite nevoia de a menține eforturile susținute.
„MAI român a luat în serios această amenințare și astăzi avem practic un nivel de migrație redus spre zero. Dar protecția frontierelor nu este suficientă. Legislativ, la nivel european trebuie să îmbunătățim mecanismele de returnare a migranților ilegali. Cred că UE și unele guverne europene ar trebui să renunțe la naivități în materie de combatere a migrației ilegale. Fără întărirea capacității de returnare și a voinței politice de a o aplica, țările europene vor rămâne vulnerabile la migrație. România si-a adaptat legislația în această privință, dar efortul de creștere a eficienței în combaterea migrației trebuie continuat”, a evidențiat Cătălin Predoiu.
Acesta a punctat, de asemenea, importanța consolidării coordonării răspunsului la situații de criză, a pregătirii populației și a consolidării cooperării civil-militare, ca piloni esențiali ai sprijinului pe care UE îl poate oferi statelor membre pe palierul protecției civile.
„Țările europene nu sunt în prezent pregătite suficient pentru intervenția în caz de dezastre naturale, industriale sau asociate unor atacuri militare. Publicul, cetățenii și comunitățile din toate țările europene trăiesc încă la un nivel de mental colectiv format în vremuri de pace, calm și liniște. În realitate, lucrurile s-au schimbat pe alocuri radical și reacția logică este să te adaptezi realității, să fii pregătit pentru ea, indiferent ce eforturi implică. Reziliența societăților implică resurse, cooperare între țări și cooperare între guverne și cetățeni presupune onestitate si responsabilitate în explicarea acestei noi realități cetățenilor și în paralel pentru alocarea resurselor necesare. Orice domeniu trebuie privit acum prin lentila securității și siguranței individuale, colective publice și naționale, inclusiv apărarea civilă. De aceea se impune o cooperare strânsă și integrarea între cea civilă și cea militară, așa cum este concepută deja la nivelul NATO. În efortul de conștientizare a noii realități securitare, primul pas trebuie făcut chiar de către lideri, de cei care conduc guvernele si țările, de a-și adapta concepțiile și deciziile la această nouă realitate: pentru o vreme relativ îndelungată, toate politicile trebuie privite din perspectivă securitară, de la organizarea modelului economic național, educație, administrație etc. și până la apărare civilă și ordine publică. Apoi, populația trebuie pregătită pentru a confrunta situații severe”, a fost îndemnul lansat de ministrul de Interne.
Un alt aspect discutat în cadrul reuniunii JAI a fost combaterea traficului și consumului de droguri.
Cătălin Predoiu a constatat în urma dialogului că „toate țările europene au serioase probleme legate de traficul si consumul de droguri”.
„În privința consumului de droguri ușoare, nu există o uniformitate sau armonie în politicile statelor europene. În unele state, precum România, legislația are la bază principiul toleranței zero față de consumul de droguri. În altele, există o oarecare toleranță sau chiar permisivitate la consumul de droguri ușoare. Cred că fiecare țară are dreptul să se organizeze cum consideră în această privință, prin legi adoptate democratic. Și sunt convins că România trebuie să rămână la principiul toleranței zero față de trafic și consum și că Poliția Română trebuie să continue lupta cu drogurile începută acum doi ani și mai bine și să își crească permanent eficiența în această luptă. România e un stat ferm, echilibrat și hotărât să contribuie la o Europă mai sigură”, a conchis viceprim-ministrul.
