Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice

Europa trebuie să își regândească reacția în fața noilor realități de securitate, a subliniat viceprim-ministrul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii Consiliului Justiției și Afaceri Interne, desfășurat la Copenhaga de președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat MAI, temele abordate au fost următoarele: modalitatea de îmbunătățire a pregătirii civile, rezilienței și prevenirii crizelor la nivelul UE și al Statelor sale Membre în contextul amenințărilor în continuă evoluție; elementele esențiale ale unui sistem eficient de returnare; lupta împotriva criminalității organizate și a traficului de droguri, inclusiv în relație cu lupta împotriva traficului organizat de canabis în orașul liber Christiania.

În cadrul discuțiilor referitoare la identificarea unor soluții inovatoarea pentru gestionarea migrației ilegale, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat importanța unui sistem european eficient de returnări, subliniind necesitatea consolidării cooperării cu statele terțe având în vedere faptul că principalele obstacole pe palierul returnărilor vin din lipsa de cooperare atât din partea migranților, cât și a autorităților din țările de origine.

În context, a amintit câteva elemente cheie pentru eficientizarea returnărilor, cu accent pe introducerea obligației de cooperare cu autoritățile a cetățenilor terți și sancțiunile aferente, conceptul de „hub-uri de returnare”, returnările voluntare și alocarea de resurse suplimentare și instrumente moderne pentru Frontex în vederea sprijinii acestora.

„Implicarea partenerilor terți trebuie văzută în strânsă legătură cu sprijinul pe care noi îl oferim, care ar putea reprezenta, pe de o parte un stimulent și pe de alta, o garanție că nu vom muta responsabilitatea pe umerii acestora, ci o vom împărți.”, a subliniat Cătălin Predoiu.

Viceprim-ministrul a amintit de eforturile depuse de țara noastră pentru a reduce aproape complet migrația, fără a omite nevoia de a menține eforturile susținute.

„MAI român a luat în serios această amenințare și astăzi avem practic un nivel de migrație redus spre zero. Dar protecția frontierelor nu este suficientă. Legislativ, la nivel european trebuie să îmbunătățim mecanismele de returnare a migranților ilegali. Cred că UE și unele guverne europene ar trebui să renunțe la naivități în materie de combatere a migrației ilegale. Fără întărirea capacității de returnare și a voinței politice de a o aplica, țările europene vor rămâne vulnerabile la migrație. România si-a adaptat legislația în această privință, dar efortul de creștere a eficienței în combaterea migrației trebuie continuat”, a evidențiat Cătălin Predoiu.

Acesta a punctat, de asemenea, importanța consolidării coordonării răspunsului la situații de criză, a pregătirii populației și a consolidării cooperării civil-militare, ca piloni esențiali ai sprijinului pe care UE îl poate oferi statelor membre pe palierul protecției civile.

„Țările europene nu sunt în prezent pregătite suficient pentru intervenția în caz de dezastre naturale, industriale sau asociate unor atacuri militare. Publicul, cetățenii și comunitățile din toate țările europene trăiesc încă la un nivel de mental colectiv format în vremuri de pace, calm și liniște. În realitate, lucrurile s-au schimbat pe alocuri radical și reacția logică este să te adaptezi realității, să fii pregătit pentru ea, indiferent ce eforturi implică. Reziliența societăților implică resurse, cooperare între țări și cooperare între guverne și cetățeni presupune onestitate si responsabilitate în explicarea acestei noi realități cetățenilor și în paralel pentru alocarea resurselor necesare. Orice domeniu trebuie privit acum prin lentila securității și siguranței individuale, colective publice și naționale, inclusiv apărarea civilă. De aceea se impune o cooperare strânsă și integrarea între cea civilă și cea militară, așa cum este concepută deja la nivelul NATO. În efortul de conștientizare a noii realități securitare, primul pas trebuie făcut chiar de către lideri, de cei care conduc guvernele si țările, de a-și adapta concepțiile și deciziile la această nouă realitate: pentru o vreme relativ îndelungată, toate politicile trebuie privite din perspectivă securitară, de la organizarea modelului economic național, educație, administrație etc. și până la apărare civilă și ordine publică. Apoi, populația trebuie pregătită pentru a confrunta situații severe”, a fost îndemnul lansat de ministrul de Interne.

Un alt aspect discutat în cadrul reuniunii JAI a fost combaterea traficului și consumului de droguri.

Cătălin Predoiu a constatat în urma dialogului că „toate țările europene au serioase probleme legate de traficul si consumul de droguri”.

„În privința consumului de droguri ușoare, nu există o uniformitate sau armonie în politicile statelor europene. În unele state, precum România, legislația are la bază principiul toleranței zero față de consumul de droguri. În altele, există o oarecare toleranță sau chiar permisivitate la consumul de droguri ușoare. Cred că fiecare țară are dreptul să se organizeze cum consideră în această privință, prin legi adoptate democratic. Și sunt convins că România trebuie să rămână la principiul toleranței zero față de trafic și consum și că Poliția Română trebuie să continue lupta cu drogurile începută acum doi ani și mai bine și să își crească permanent eficiența în această luptă. România e un stat ferm, echilibrat și hotărât să contribuie la o Europă mai sigură”, a conchis viceprim-ministrul.