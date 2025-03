Statele UE dau undă verde celei de-a treia plăți de 3,5 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, ridicând valoarea totală a sumei livrate până acum către Kiev la 20 miliarde de euro

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kalals, salută discuțiile dintre SUA și Ucraina de la Jeddah, din Arabia Saudită, și rezultatele acestora, ridicând semne de întrebare cu privire la dorința Rusiei de a face pace.

”Trebuie să vedem cu adevărat că mingea este în terenul Rusiei și ce fel de condiții prezintă, ceea ce reprezintă un mare semn de întrebare dacă doresc pacea”, a menționat Kallas înainte de reuniunea miniștrilor de externe din UE.

I look forward to meeting with EU Foreign Ministers today.

We will discuss Ukraine and the Middle East, with a focus on Syria and Gaza.

My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/zlWaWpGpJ6

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 17, 2025