Statele UE, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri ale Moscovei împotriva Ucrainei
Statele Uniunii Europene, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri de amploare ale Rusiei asupra Kievului și a altor orașe importante din Ucraina, atacuri în urma cărora au fost uciși cel puțin douăzeci și trei de civili, dintre care patru copii, și au fost răniți mulți alții. De asemenea, Regatul Unit se asociază acestei declarații, informează un comunicat oficial al Serviciului European de Acțiune Externă.
„Transmitem condoleanțele noastre, ne solidarizăm cu toți ucrainenii și condamnăm cu fermitate atacurile continue ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii civile, care constituie o escaladare deliberată și subminează eforturile de pace. (…) Vom continua să colaborăm cu partenerii internaționali, inclusiv cu SUA, pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a instaura o pace cuprinzătoare, justă și durabilă. Rusia trebuie să înceteze uciderile și să dea dovadă de o voință sinceră de a ajunge la pace”, au transmis statele semnatare.
- Punerea în pericol a vieții diplomaților și a personalului diplomatic constituie o încălcare clară a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Clădirea British Council din Kiev a fost, de asemenea, grav avariată, iar un agent de pază a fost rănit.
- Atacurile intenționate împotriva civililor și a obiectivelor non-militare constituie crime de război. Toți comandanții, autorii și complicii acestor grave încălcări ale dreptului internațional umanitar vor fi trași la răspundere.
Statele UE mai subliniază că sunt și mai determinate și hotărâte să sprijine Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei și în eforturile lor de a obține o pace cuprinzătoare, justă și durabilă: „UE va continua și va intensifica sprijinul său cuprinzător acordat Ucrainei în toate domeniile, inclusiv prin accelerarea lucrărilor la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.”
“Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa
România este elementul central pentru succesul unei misiuni internaționale de menținere a păcii în Ucraina, susțin Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), și Glen Howard, președintele The Saratoga Foundation, cei doi subliniind într-un articol publicat pe National Interest că infrastructura militară românească, în special Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, considerată „Ramstein of the East”, este esențială pentru viitorul unui eventual acord de pace între Moscova și Kiev.
Potrivit lui Breedlove și Howard, sprijinul american este crucial pentru ca o astfel de misiune să fie viabilă. Ei notează că, deși președintele Donald Trump a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, acesta a indicat că Statele Unite pot asigura sprijin aerian și logistic pe care Europa nu îl poate furniza singură. Cei doi precizează că armata americană colaborează deja cu planificatorii europeni, iar secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, coordonează cu oficialii ucraineni detaliile garanțiilor de securitate.
Analiza celor doi pornește de la premisa că premierul român Ilie Bolojan a precizat că Bucureștiul nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean, dar va pune la dispoziția aliaților infrastructura militară și bazele aeriene operate de NATO. Totodată, Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. Și premierul și MApN au dat ca exemplu Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.
Precizările Bucureștiului au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
În acest context, Breedlove și Howard arată în materialul lor că liderii europeni se coagulează în jurul unui plan pentru o forță de menținere a păcii condusă de Marea Britanie și Franța, sub umbrela Multinational Force Ukraine. Aceasta ar urma să includă până la zece state și să numere între 6.000 și 10.000 de militari, capabili să ofere logistică, expertiză și instruire forțelor ucrainene după semnarea unui acord de pace. Totuși, cei doi atrag atenția că Europa nu poate duce la bun sfârșit o astfel de operațiune fără puterea aeriană americană în zona Mării Negre.
Breedlove și Howard notează că rolul Washingtonului ar putea merge de la desfășurarea de avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană până la furnizarea de drone și informații de intelligence. La minimum, susțin autorii, flota americană de transport greu este indispensabilă pentru mobilizarea trupelor și echipamentelor. În această ecuație, afirmă ei, România devine punctul de sprijin pentru întreaga arhitectură logistică a unei misiuni de pace în Ucraina.
Un element central, potrivit lui Breedlove și Howard, îl constituie Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), lângă Constanța. Supranumită „Ramstein of the East”, în referire la baza aeriană americană din Germania care a fost punctul de sprijin al operațiunilor NATO din 1953, baza din România are o pistă de peste 3.300 de metri capabilă să primească orice aeronavă americană, inclusiv transportoarele grele C-17 Globemaster III sau C-5 Galaxy și avioanele cisternă KC-135 și KC-46. Cei doi reamintesc că MK a jucat un rol vital începând cu 2003, ca hub pentru zeci de mii de militari americani în drum spre Irak și Afganistan, fiind integrată în infrastructura NATO chiar înainte de aderarea României.
România a fost în permanență un aliat decisiv al Statelor Unite, insistă Breedlove și Howard. Ei amintesc angajamentul Bucureștiului, reafirmat la summitul NATO de la Haga, de a crește cheltuielile de apărare până la 5% din PIB în 2035, după ce a atins pragul de 2% încă din timpul primei administrații Trump.
Totodată, Breedlove și Howard subliniază că România a făcut investiții majore în tehnologie militară americană. În 2017, Bucureștiul a achiziționat șapte sisteme Patriot pentru 4 miliarde de dolari, dintre care unul a fost donat Ucrainei, iar recent a aprobat un contract de 6,5 miliarde pentru 32 de avioane F-35A. Potrivit autorilor, până în 2030 România va deține o flotă modernă de F-35, ceea ce îi va conferi una dintre cele mai avansate forțe aeriene din regiune.
În concluzie, Breedlove și Howard avertizează că, fără bazele aeriene și infrastructura militară românească, orice misiune europeană de menținere a păcii ar fi lipsită de fundament logistic. Ei susțin că România, prin „Ramstein of the East”, deține cheia pentru reușita unei operațiuni conduse de europeni și sprijinite de Statele Unite, punând la încercare coeziunea transatlantică și capacitatea NATO de a proiecta securitate pe flancul estic.
Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa
Președintele Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a discuta despre necesitatea de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida sprijinul acordat Ucrainei.
Șeful statului a subliniat că Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire la nivel de lideri. Acest lucru a fost discutat în mod specific în cadrul discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, și cu partenerii europeni: „În același timp, Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să facă același lucru. Trebuie intensificată presiunea asupra Federației Ruse. Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu adevărat puternic.”
Zelenski și Costa au discutat despre elaborarea garanțiilor de securitate. Liderul de la Kiev a menționat că se lucrează în continuare la finalizarea tuturor componentelor: „Garanțiile vor consta în trei blocuri, iar președintele a subliniat că una dintre garanțiile cheie de securitate trebuie să fie aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ucraina se așteaptă să realizeze foarte curând progrese comune cu Moldova în această chestiune”, mai transmite comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
De asemenea, președintele Volodimir Zelenski l-a invitat pe președintele Consiliului European să viziteze Ucraina.
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, va semna, marți, 2 septembrie, la Chișinău, acordul de asociere între UE și Moldova privind participarea acestei țări la programul Europa Creativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și organizațiile culturale din Moldova vor avea acces la acțiunile programului Europa Creativă în cadrul componentei „Cultură”, informează Comisia Europeană.
Înainte de semnare, pe 1 septembrie, comisarul Micallef se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Aderarea Moldovei la Europa creativă reprezintă un impuls semnificativ în procesul de aderare a țării la UE. Acest pas reafirmă sprijinul neclintit al UE pentru cultura și sectorul cultural din Moldova. Europa creativă va oferi oportunități concrete pentru artiștii moldoveni, industriile culturale și creative și proiectele de restaurare a patrimoniului din țară. Orașele moldovenești vor putea, de asemenea, să concureze pentru titlul de Capitală europeană a culturii pentru țările din afara UE.
„Acest acord plasează poporul moldovean în mijlocul drumului către aderarea la UE. El transmite un semnal puternic: cultura moldovenească este cultură europeană. A recunoaște acest lucru înseamnă a afirma că Europa este mai puternică datorită diversității sale și că cultura, tradițiile și creativitatea Moldovei se află chiar în centrul patrimoniului nostru comun”, a declarat comisarul Glenn Micallef.
Accesul Moldovei la componenta „Cultură” a programului Europa Creativă va sprijini sectoarele cultural și creativ, aducând noi oportunități de finanțare, rețele mai extinse și un public mai larg pentru talentele moldovenești din întreaga UE.
Următorul pas va fi desemnarea unui birou Europa Creativă, care va servi la amplificarea oportunităților în rândul organizațiilor locale.
După semnarea acordului, comisarul Micallef va vizita Mănăstirea Orhei Vechi. De asemenea, va purta un dialog cu tinerii moldoveni pe tema implicării sociale a tinerilor și a programelor UE și se va întâlni cu reprezentanți ai industriilor culturale și artiști din Moldova.
