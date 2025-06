Statele UE înregistrează progrese în implementarea Pactului privind migrația și azilul, dar sunt necesare eforturi suplimentare (raport)

În deschiderea Conferinței ONU privind oceanele (UNOC3), președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va contribui cu 40 de milioane de euro la Programul Global pentru Oceane, un pas esențial pentru a aduce la viață Tratatul privind marea liberă.

„Știm cu toții că oceanul este mult mai mult decât o simplă sursă de inspirație; el este viața. Ne hrănește, ne răcorește și ne conectează cu lumea. Împreună, am făcut mulți pași importanți pentru a ne proteja oceanul. Astăzi, putem sărbători primele rezultate, dar, în același timp, trebuie să ne intensificăm eforturile. Pentru că oceanul se află încă în criză. Fără acțiune, ne punem în pericol viitorul”, a declarat Ursula von der Leyen.

The ocean feeds us, cools us and connects us to the world.

We came to Nice to work together to protect it – with results!

The new High Seas Treaty means our efforts won’t stop in national waters.

And we invest in research to make our ocean healthier ↓ https://t.co/Y4eVV8OyJV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 9, 2025