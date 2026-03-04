Statele Unite au emis un avertisment de călătorie pentru Cipru din cauza „amenințării unui conflict armat”

Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetățenii americani să „reconsidere călătoriile” în Cipru și a autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestuia, invocând riscuri de securitate în creștere pe fondul extinderii războiului din Orientul Mijlociu către estul Mediteranei, informează Politico Europe.

Loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au declanșat un conflict regional mai amplu, în timp ce Teheranul lansează rachete și drone către state din regiunea Golfului.

Departamentul de Stat a avertizat cetățenii americani să reconsidere călătoriile din cauza „amenințării unui conflict armat” și a precizat că „au existat perturbări semnificative ale zborurilor comerciale” de la începutul ostilităților dintre Statele Unite, Israel și Iran, pe 28 februarie.

Un atac cu dronă a lovit anterior o pistă a bazei britanice RAF Akrotiri, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides, determinând autoritățile de la Nicosia să anuleze o reuniune informală a miniștrilor responsabili de afaceri europene din UE.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie va trimite distrugătorul HMS Dragon, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va trimite o fregată și sisteme de apărare aeriană pe insulă.

În condițiile în care avioane F-16 grecești se află deja pe insulă, iar nave de război europene se deplasează spre estul Mediteranei, Cipru va continua să fie în centrul preocupărilor Uniunii Europene privind riscul ca războiul să se extindă pe teritoriul său.

După incidentul cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat marți că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independența Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Londra a desfășurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și antidrone, radare și avioane de vânătoare F-35.