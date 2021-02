Statele Unite, Germania, Franța și Regatul Unit au convenit să relanseze legăturile transatlantice şi să ”confrunte împreună provocările globale în viitor”

Miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Regatului Unit și secretarul de stat american al SUA și-au declarat vineri intenția de a relansa relațiile transatlantice, după prima întâlnire virtuală sub președinția Biden, anunță AFP, citat de Agerpres.

“Miniştrii de externe au convenit că doresc să relanseze parteneriatul transatlantic, în mod tradiţional puternic, şi să confrunte împreună provocările globale în viitor. Acest prim schimb aprofundat între miniştrii afacerilor externe de la învestirea preşedintelui Biden a fost caracterizat de o atmosferă încrezătoare şi constructivă”, se arată în comunicatul comun dat publicităţii la încheierea reuniunii virtuale.

Potrivit comunicatului, miniştrii europeni şi noul lor omolog american, secretarul de stat Antony Blinken, au discutat despre dosarul nuclear iranian semnat în 2015 şi abandonat de preşedintele Trump în 2018.

Cele trei ţări europene semnatare ale acordului şi SUA ”au discutat despre modul în care o abordare unificată ar putea răspunde preocupărilor noastre comune cu privire la Iran”, a scris pe Twitter ministrul britanic de externe, Dominic Raab.

