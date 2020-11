Statele Unite o felicită pe Maia Sandu, prima femeie președintă a Republicii Moldova și candidatul cu cele mai multe voturi obținute din istoria țării

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria sa în cadrul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova în urma cărora candidata Partidului Acțiune și Justiție l-a învins pe contracandidatorul pro-rus Igor Dodon, devenind astfel prima femeie președinte din istoria acestei țări.

”Cetățenii Republicii Moldova au transmis un semnal puternic pentru o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană și pentru un viitor mai bun. Combaterea corupției și apărarea statului de drept este calea corectă pentru a obține aceste lucruri”, a menționat Sassoli într-un mesaj pe Twitter, alăturându-se astfel unor lideri europeni precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel.

Congratulations @sandumaiamd! The people of Moldova sent a powerful signal for a closer relationship with the EU and a better future for all. Fighting corruption and defending the rule of law is the right way to achieve this. The @Europarl_EN stands by your side! pic.twitter.com/q487BIArW6

— David Sassoli (@EP_President) November 16, 2020