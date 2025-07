Statele Unite resping „ferm” planul președintelui francez de a recunoaște un stat palestinian: „O decizie imprudentă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, informându-l cu privire la aprobarea proiectului de lege menit să asigure independența și eficiența instituțiilor anticorupție din Ucraina.

„Este important că organismele noastre anticorupție susțin acest proiect. Am fost cu toții de acord că nu trebuie să existe nicio interferență sau influență din partea Rusiei asupra funcționării infrastructurii noastre anticorupție. Am invitat Germania să se alăture procesului de evaluare de specialitate a proiectului de lege. Friedrich m-a asigurat de disponibilitatea de a oferi sprijin”, a scris Zelenski, pe X.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz. As always, a very good conversation. There is a willingness to help and continue supporting us.

I informed him that I have already approved the draft bill guaranteeing the independence and effectiveness of anti-corruption institutions… pic.twitter.com/5Cdx6OOi5T

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025