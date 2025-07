Statele Unite se retrag din UNESCO, argumentând că apartenența la această organizație „nu este în interesul național” al SUA

Armata israeliană „trebuie să înceteze” uciderea civililor palestinieni care se strâng la punctele de distribuire a ajutorului umanitar din Gaza, a afirmat marți șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Am indicat în mod clar că armata israeliană trebuie să înceteze uciderea de persoane la punctele de distribuire” a ajutorului umanitar, a scris Kallas pe platforma X după o dicuție cu ministrul de externe israelian Gideon Saar.

The killing of civilians seeking aid in Gaza is indefensible.

I spoke again with @gideonsaar to recall our understanding on aid flow and made clear that IDF must stop killing people at distribution points.

All options remain on the table if Israel doesn’t deliver on its pledges

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2025