Statele Unite și Iran ar putea avea nevoie de „încă câteva zile” pentru a ajunge la un acord privind încetarea războiului, afirmă Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că Statele Unite și Iranul ar putea avea nevoie de „încă câteva zile” pentru a ajunge la un acord privind încetarea războiului dintre cele două țări, temperând speranțele privind o soluționare rapidă a conflictului militar care a început în urmă cu trei luni, relatează Politico.

„Președintele și-a exprimat dorința de a încheia (un acord) — fie va încheia un acord bun, fie nu va încheia niciun acord”, a declarat Rubio jurnaliștilor la finalul unei vizite de patru zile în India, în cadrul căreia a discutat cu prim-ministrul Narendra Modi despre impactul războiului asupra prețurilor globale la energie. „Dar s-ar putea să dureze ceva timp, adică încă câteva zile.”

Declarațiile lui Rubio au fost făcute la câteva ore după ce Statele Unite au lansat noi atacuri asupra unor ținte iraniene. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, Tim Hawkins, a descris atacurile drept măsuri defensive necesare pentru a proteja trupele de „amenințările reprezentate de forțele iraniene”.

În India, Rubio a pus în legătură atacurile, care au vizat baze de rachete și nave de minare, cu eforturile Washingtonului de a restabili tranzitul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Iranul a blocat efectiv această strâmtoare îngustă prin care trec aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale și a cerut navelor să plătească până la 2 milioane de dolari pentru a li se acorda dreptul de trecere în condiții de siguranță prin strâmtoare.

„Strâmtorile trebuie să fie deschise, fără obstacole și fără taxe de trecere”, a declarat Rubio. „Și, evident, acest lucru trebuie să se întâmple imediat ce se ajunge la un acord.”

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a organizat o conferință telefonică cu liderii din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scriind: „Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.”

Cu toate acestea, la doar o zi după ce anunțase că o înțelegere este „în fază finală”, Trump a declarat că administrația sa nu se va grăbi să finalizeze negocierile cu Iranul privind un nou acord nuclear și de securitate regională. Liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în perioada administrației Obama și a reiterat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dobândească capacități nucleare.

Marți, Rubio a abordat, de asemenea, ultimele atacuri ale Kremlinului asupra Ucrainei, precum și sugestia ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit căreia țările cu ambasade la Kiev ar trebui să-și evacueze personalul diplomatic înaintea unei ofensive majore care vizează capitala.

Secretarul de stat a declarat reporterilor că a discutat luni cu omologul său rus și a confirmat că Lavrov l-a avertizat că Kievul „va deveni un loc foarte periculos”. Rubio a precizat că personalul diplomatic al SUA din Ucraina a fost informat cu privire la creșterea riscului, dar nu a dezvăluit dacă s-au dispus evacuări.