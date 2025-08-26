REPUBLICA MOLDOVA
Statele Unite și Republica Moldova colaborează pentru a combate criminalitatea transnațională
Săptămâna trecută, Ambasada SUA și FBI au organizat două sesiuni de instruire destinate oficialilor moldoveni din domeniul aplicării legii, informează Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.
Potrivit acesteia, agenți FBI cu „experiență au pregătit personalul biroului INTERPOL din Chișinău în domeniul colectării și utilizării informațiilor tactice, consolidând capacitatea Republicii Moldova de a contracara criminalitatea transfrontalieră prin abordări bazate pe date și printr-o cooperare internațională extinsă”.
De asemenea, experții FBI au desfășurat un curs de instruire privind instrumentele și tacticile de combatere a criminalității cibernetice pentru funcționarii Inspectoratului General al Poliției.
Programul a analizat provocările tot mai complexe ale criminalității cibernetice și a evidențiat modul în care colaborarea dintre forțele de ordine, procurori și parteneri privați contribuie la consolidarea rezilienței în domeniul securității cibernetice.
„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat sprijinul său pentru Ucraina, într-un mesaj transmis de Ziua Independenței acestei țări în care „aduce un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi”.
„Astăzi, ca întotdeauna, Moldova este alături de Ucraina. Vă cinstim independența și aducem un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi. O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună. Securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate. Moldova este profund recunoscătoare pentru curajul Ucrainei, care a menținut siguranța țării noastre. Lupta voastră pentru dreptul de a vă alege propriul viitor ne fortifică determinarea. Și Moldova rămâne fermă în protejarea suveranității și a drumului nostru european. Nu vom precupeți niciun efort pentru a rămâne un vecin puternic, de încredere și sigur pentru Ucraina”, a subliniat Maia Sandu într-un mesaj video publicat pe rețeaua de socializarea X.
Today, more than ever, Moldova stands with Ukraine. Your courage safeguards our freedom too.
⁰Moldova will spare no effort to remain a strong and reliable neighbour — defending sovereignty, advancing on the European path, and working for peace.
Slava Ukraini! pic.twitter.com/4irJK2hPEF
— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2025
Astfel de mesaje au venit și din partea mai multor lideri, precum președintele american Donald Trump sau președintele Nicușor Dan.
Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.
Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.
Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Prin vizita pe care a întreprins-o sâmbătă la Chișinău, prima în calitate de prim-ministru, Ilie Bolojan a dat startul desantului politic european în Republica Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru viitorul european al țării, aflat sub semnul tentativelor de ingerințe străine din partea Federației Ruse, cu scopul de a deraia traiectoria pro-occidentală și către UE a malului estic al Prutului.
La Chișinău, premierul Bolojan a avut consultări politice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, participând, de asemenea, și la Festivalul “Tezaur Național” din satul Horești, raionul Ialoveni, alături de omologul moldovean.
Pe scena festivalului, Ilie Bolojan a afirmat prima sa vizită externă ca prim-ministru este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
“E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni. (…) Dumnezeu să aibă în pază România și Republica Moldova”, a transmis Ilie Bolojan, în cadrul vizitei care a coincis cu o zi tristă și de nefastă amintire la scară istorică pentru continentul european, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Europei.
De altfel, premierul Ilie Bolojan este primul lider politic român care se deplasează în Republica Moldova în data de 23 august, rămasă în istorie drept Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Premierul a transmis și un mesaj în care a denunțat “odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, iar în cadrul declarațiilor comune de presă cu Dorin Recean, Bolojan a evocat semnificația nefastă a zilei de 23 august, referindu-se la “Pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-şi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene”.
În acest cadru descris de reminiscențele celor doi dictatori, premierul român a evocat desprinderea Republicii Moldova de acest trecut.
“Republica Moldova are acum şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact, care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru, în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spaţiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranţă şi bunăstare. România va susţine fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic şi partener angajat alături de dvs., pe drumul ireversibil către Europa”, a conchis Bolojan, deschizând pelerinajul politic pe care mai mulți lideri europeni îl vor face în următoarea săptămână la Chișinău.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare.
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei pe care șeful guvernului de la București a efectuat-o peste Prut, prima în această calitate.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră.
Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, arată sursa citată.
Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces, a transmis Palatul Victoria.
“Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene. Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a conchis sursa citată.
La rândul său, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper.
“Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”, a scris ea, pe Facebook.
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 23 august, prima sa vizită la Chișinău în calitate de șef al Guvernului, Aceasta a avut loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Vizita lui Bolojan a debutat cu o întâlnire de lucru cu omologul de la Chișinău, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița. Ulterior, premierul a fost primit de omologul moldovean la sediul Guvernului, unde cei doi oficiali au purtat convorbiri bilaterale.
În context, Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova, afirmând că “vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE“. În ce-l privește, Dorin Recean a salutat „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România, sperând că Chișinăul și Bucureștiul, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent.
Ulterior, Bolojan și Recean s-au aflat pe scena Festivalului “Tezaur Național” din satul Horești – raionul Ialoveni, unde premierul român a precizat că prima sa vizită în această calitate este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
Premierul a fost primit și de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dialogul având în prim-plan parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul ferm al României pentru accelerarea acestui proces.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iunie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
România își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un scrutin crucial pentru viitorul parcursului european al țării, în vreme ce președinta Maia Sandu și guvernul acuză Rusia de încercări de destabilizare prin instrumente de război hibrid și acțiuni de dezinformare și manipulare. Mai mult, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului.
