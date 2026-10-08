Statele Unite și Rusia analizează posibilitatea reluării livrărilor de gaze către Europa prin Nord Stream (Reuters)

Oficiali ruși și americani, inclusiv trimisul special al SUA, Jared Kushner, au discutat despre posibilitatea implicării unui investitor american în gazoductele Nord Stream, care livrau gaze rusești către Germania înainte de invazia Rusiei în Ucraina, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu situația.

La tratative a participat și Kiril Dmitriev, consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, precizează sursele agenției.

Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina. El consideră că afacerile sunt vitale pentru restabilirea păcii, iar înțelegerea privind Nord Stream le-ar permite investitorilor din SUA să profite de transporturile energetice către Europa după încheierea conflictului.

Dmitriev și Kushner s-au întâlnit în ultimele săptămâni la Moscova și la New York. Nu este clar cât de mult au discutat despre Nord Stream dar subiectul se află în continuare pe agendă, susțin două din sursele Reuters.

„Orice acord va trebui negociat de Rusia cu DFC (US International Development Finance Corporation – Corporația Financiară Internațională pentru Dezvoltare a SUA) și Departamentul Trezoreriei și va trebui să fie în beneficiul contribuabililor și companiilor americane”, a declarat un oficial de la Casa Albă, întrebat despre discuțiile privind gazoductele.

Oficialul a precizat pentru Reuters că „nu au existat recent discuții privind Nord Stream”.

Kirill Dmitriev, care a susținut reluarea exporturilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanți ai Departamentului Energiei și ai Departamentului Trezoreriei din SUA pentru a discuta despre posibile inițiative energetice ruso-americane. Un reprezentant al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Rămâne neclar în ce măsură Washingtonul este interesat de reluarea fluxurilor de gaze rusești către Germania, cel mai mare consumator de energie din Europa.

Un oficial american a declarat că, având în vedere obstacolele existente, este puțin probabil ca un astfel de acord să fie încheiat pe termen mediu. Gazoductele Nord Stream se află sub sancțiuni impuse de SUA și Uniunea Europeană, ceea ce face ilegală reluarea operațiunilor în actualul cadru.

Donald Trump ar putea renunța la sancțiunile americane sau le-ar putea relaxa, însă, dacă democrații vor prelua controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, acest lucru ar deveni mai dificil.

Germania și alte state europene, care cheltuiesc miliarde de euro pentru reconstruirea capacităților militare în vederea apărării împotriva Rusiei, s-ar opune ferm redeschiderii gazoductelor Nord Stream.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Economiei și Energiei a declarat că gazoductele Nord Stream și gazele rusești sunt supuse sancțiunilor în Europa și că Germania a identificat surse alternative de aprovizionare. Ea a precizat că orice eventuală redeschidere a conductelor ar necesita aprobarea guvernului german, însă Berlinul nu își dorește acest lucru.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Germania își asigura mai mult de jumătate din necesarul de gaze din Rusia, prin cele două gazoducte Nord Stream. Conductele au fost scoase din funcțiune după ce Moscova a redus drastic livrările către Europa și au fost distruse în urma unei serii de explozii subacvatice, în septembrie 2022.

OBSTACOLE PRIVIND PROPRIETATEA NORD STREAM

Discuțiile dintre Moscova și Washington au loc pe fondul unei profunde neîncrederi în Europa față de intențiile Rusiei.

La începutul acestui an, șefii a cinci servicii europene de informații au declarat pentru Reuters că Rusia nu dorește încheierea rapidă a războiului și că folosește negocierile cu Statele Unite pentru a promova, în schimb, acorduri comerciale.

Relațiile dintre Rusia și Germania, unul dintre principalii furnizori de sprijin militar pentru Ucraina, au ajuns la un nivel foarte scăzut, în condițiile în care oficialii de la Berlin au acuzat Rusia că desfășoară o campanie sistematică de atacuri hibride.

„Există riscul ca acesta să fie un acord murdar, care va costa scump Europa. Americanii și rușii vor împărți profiturile”, a declarat Michael Kellner, parlamentar german care a fost responsabil de politica energetică a Germaniei în perioada de după invazia Ucrainei.

În timp ce guvernul de coaliție al Germaniei se opune reluării operațiunilor gazoductului, partidul Alternativa pentru Germania (AfD) susține redeschiderea acestuia. Dmitriev urmează să se întâlnească la începutul anului viitor cu conducerea AfD pentru a discuta despre reluarea vânzărilor de gaze rusești către Germania.

Compania este deținută în proporție de 51% de gigantul energetic rus Gazprom, controlat de statul rus, în timp ce alte 31% din acțiuni sunt împărțite între două entități germane, iar restul se află în proprietatea unei companii franceze și a uneia olandeze. Cei doi acționari germani încearcă să-și păstreze participațiile pentru a menține influența Germaniei în cadrul companiei, în cazul în care Gazprom ar decide să-și vândă pachetul de acțiuni, a declarat o altă sursă citată de Reuters.

La câteva zile după întâlnirile de la Moscova, Kushner a declarat la Kiev că a discutat cu omologi europeni despre modul în care războiul a dus la creșterea prețurilor la energie. El a susținut ideea unor „acorduri de prosperitate”, menite să încurajeze pacea și să le ofere liderilor „ceva spre care să privească cu speranță”.

Un acord privind gazele ar fi pe placul Kremlinului, însă ar diviza opinia publică din Germania, care este deja împărțită în privința reluării achizițiilor de energie din Rusia, dar și Europa, în condițiile în care Polonia și statele baltice sunt deosebit de vulnerabile în fața Rusiei și resping reluarea legăturilor energetice cu Moscova.

Conducerea politică a Poloniei urmărește discuțiile privind redeschiderea gazoductului, însă rămâne ferm împotriva unei astfel de măsuri, a declarat una dintre sursele familiarizate cu poziția guvernului de la Varșovia.

Kushner și Dmitriev au discutat, de asemenea, despre vânzarea unui portofoliu de companii deținute de grupul energetic rus Lukoil, de la rafinării de petrol până la benzinării din Europa și din alte regiuni, au declarat alte două persoane familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, în cadrul planului, un consorțiu format din agenția federală de investiții DFC și investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite ar urma să achiziționeze activele, în timp ce autoritățile americane ar ridica sancțiunile impuse companiei.

„În cazul Lukoil, Steve Witkoff și Jared Kushner au colaborat cu DFC pentru a negocia o plată inițială substanțială și o participație la profit pentru Statele Unite”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Lukoil și Gazprom nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.