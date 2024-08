Statele Unite și Suedia au semnat un acord de cooperare pentru dezvoltarea energiei nucleare în statul scandinav

Suedia şi SUA au semnat un acord de cooperare pentru a promova dezvoltarea energiei nucleare în statul scandinav, a anunţat joi guvernul suedez, relatează AFP, potrivit Agerpres.

“Este un lucru bun pentru Suedia. Este un lucru bun pentru Statele Unite, este un lucru bun pentru piaţa muncii şi competitivitate”, a subliniat Ebba Busch, ministrul suedez al energiei, citată într-un comunicat.

Acordul a fost semnat de ministrul Ebba Busch și omoloaga sa americană, Jennifer Granholm.

Sweden and the US has signed a memorandum of understanding for more bilateral nuclear cooperation.

Sweden has strong cooperations with the US in several areas – I am looking forward to strengthening that bond further in the energy department. Nuclear energy plays a crucial role… pic.twitter.com/NZQ9W7ILSE

— Ebba Busch (@BuschEbba) July 31, 2024