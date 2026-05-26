Statele Unite sunt în continuare pregătite să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, spune Marco Rubio

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat marți, după ofensiva rusească masivă asupra Kievului, că Statele Unite sunt în continuare pregătite să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita încetarea acestui război și sperăm că ocazia se va ivi la un moment dat”, le-a declarat el jurnaliștilor în timpul unei vizite oficiale în India, după o discuție telefonică cu omologul său rus Serghei Lavrov.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul și regiunea sa, soldându-se cu cel puțin patru morți, la doar câteva zile după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia.

„De fiecare dată când vedem aceste atacuri majore de ambele părți, ne amintim de ce acesta este un război teribil și trebuie să se încheie”, a subliniat Rubio.

Rusia i-a avertizat luni pe cetățenii străini care locuiesc în capitala Ucrainei, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească Kievul înainte de noi bombardamente ale armatei ruse care vizează centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din capitala Ucrainei.

Marco Rubio a declarat că Moscova a avertizat „toate ambasadele”, nu doar ambasada Statelor Unite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina lucrează împreună cu toți partenerii săi pentru consolidarea apărării aeriene, aceasta fiind principala prioritate în prezent.

„Încercăm să accelerăm în Europa dezvoltarea unor capacități proprii de apărare anti-balistică pe continent, în cantități suficiente. De asemenea, vom continua discuțiile cu Statele Unite privind posibilitatea de a sprijini în continuare Ucraina”, a scris Zelenski, într-o postare pe X.