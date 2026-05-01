Statele Unite susțin oficial aderarea Poloniei la G20, relevă o declarație comună a dialogului strategic dintre Washington și Varșovia

Statele Unite susțin oficial aderarea Poloniei ca membru permanent al G20, acesta fiind cel mai concret rezultat al celei de-a 16-a ediții a Dialogului Strategic SUA–Polonia, desfășurat la Varșovia, potrivit unei declarații comune publicate de Departamentul de Stat.

Semnalul politic este dublat de invitația adresată Varșoviei de a participa la toate nivelurile de lucru ale G20 în timpul actualei președinții americane, un indiciu clar că Washingtonul dorește să ridice profilul Poloniei în arhitectura economică globală chiar înaintea unei eventuale aderări formale.

Dialogul, condus de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice Allison Hooker și de viceministrul polonez de externe Robert Kupiecki, a reconfirmat apropierea bilaterală, dar fără a produce rezultate concrete notabile în domeniul securității și apărării, unde cele două părți s-au limitat la reafirmări privind cooperarea și descurajarea. Discuțiile au vizat și războiul Rusia–Ucraina și eforturile internaționale pentru o pace durabilă, fără anunțuri suplimentare.

Ulterior, secretarul de stat american Marco Rubio a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski, discuțiile fiind însă centrate pe acordul intermediat de administrația Trump privind eliberarea a trei prizonieri polonezi de către Belarus.

Pe plan economic și tehnologic, Statele Unite și Polonia au semnat un acord privind mineralele critice, angajându-se să colaboreze pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare. Cele două state au convenit totodată asupra necesității reducerii dependenței de „furnizori cu risc ridicat în sectoare sensibile” și protejării infrastructurii tehnologice critice de interferențe externe, o formulare interpretată în mod obișnuit ca referire la tehnologia chineză.

În declarația comună, cele două părți au subliniat că „au semnat Cadrul privind mineralele critice și au convenit să colaboreze pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice”, reafirmând totodată „importanța aprofundării cooperării în domeniul securității tehnologice, inclusiv prin reducerea dependenței de furnizori cu risc ridicat în sectoare sensibile și protejarea infrastructurii tehnologice critice de interferențe externe”.

Pe componenta energetică, documentul arată că „Statele Unite și Polonia au discutat oportunități de consolidare a parteneriatului lor solid în domeniul securității energetice, inclusiv prin livrarea sigură de gaz natural lichefiat către regiune și sprijin pentru proiecte de energie nucleară civilă cu companii americane”, ambele părți angajându-se „să lucreze împreună pentru a asigura energie fiabilă, accesibilă și sigură pentru Polonia și regiune”. Totodată, Washingtonul „și-a exprimat sprijinul pentru ambițiile Poloniei de a deveni un hub regional de LNG, care va înlocui modelul istoric vulnerabil de dependență est-vest cu un sistem diversificat nord-sud”.

În ceea ce privește cooperarea economică, declarația consemnează că Polonia „și-a exprimat aprecierea față de Statele Unite pentru invitația de a participa, la toate nivelurile, la activitatea G20 în timpul președinției americane”, în timp ce Statele Unite „și-au exprimat sprijinul ferm pentru aderarea Poloniei la G20 ca membru permanent”. Cele două părți au subliniat, de asemenea, „necesitatea unor cadre de reglementare simplificate care să sprijine creșterea economică, antreprenoriatul și avansul tehnologic”, precum și importanța unui dialog solid între guvern și mediul de afaceri pentru asigurarea unui climat investițional predictibil.