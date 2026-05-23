„Statutul de membru asociat” al UE riscă să lase Ucraina într-o situație incertă, avertizează Irlanda, țară care va prelua la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului UE 

Acordarea statutului de „membru asociat” Ucrainei riscă să lase țara într-o situație de incertitudine care ar putea să-i facă să-și piardă avântul necesar pentru a-și finaliza parcursul către statutul de membru al UE cu drepturi depline, a declarat Helen McEntee, ministrul de externe al Irlandei, informează Euronews.

Declarațiile vin ca răspuns la planul fără precedent al cancelarului german Friedrich Merz de a crea un statut adaptat pentru Ucraina, despre care McEntee consideră că ar putea duce la o abordare pe două niveluri în ceea ce privește aderarea la UE.

„Trebuie să ne asigurăm că nu există o abordare pe două niveluri sau că aplicăm (procesul de aderare) în mod egal fiecărei țări”, a declarat McEntee vineri, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Euronews.

Declarațiile sale au o pondere deosebită, întrucât Irlanda urmează să preia președinția Consiliului UE în iulie și, prin urmare, va supraveghea negocierile privind cererea de aderare a Kievului.

„Ucraina se află într-o situație foarte dificilă, iar noi am susținut cu tărie eforturile de a accelera procesul de aderare a Ucrainei”, a continuat ea, subliniind totuși că un statut de membru asociat ar putea duce la pierderea avântului necesar pentru a avansa către statutul de membru cu drepturi depline.

„Se ajunge într-o situație în care membrii asociați se regăsesc într-un fel de stare de incertitudine?”, a spus McEntree, indicând domeniile în care țările candidate tind să rămână blocate fără o presiune suficientă pentru a adopta reforme legislative, cum ar fi statul de drept și sistemul juridic.

„Asta reduce oarecum presiunea? Țările ajung într-un fel de poziție intermediară de aderare care apoi nu progresează în mod natural?”, a adăugat ea.

Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz le-a sugerat liderilor din UE, tot printr-o scrisoare, că Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen lung a aderării.

Șeful guvernului de la Berlin a explicat că acest statut i-ar asigura Ucrainei mai multe drepturi, chiar dacă nu la fel precum cele pe care le au statele membre: participarea la unele reuniuni ale Consiliului European, desemnarea unui comisar european asociat, dar fără portofoliu, alegerea unor eurodeputați asociați, fără drept de vot.

Avansarea acestei idei vine în urma convingerii cancelarului german conform căreia Kievul se confruntă concomitent cu mai multe chestiuni pe care trebuie să le rezolve înainte de a spera că va deveni membru cu drepturi depline.

Președintele ucrainean și-a exprimat în trecut speranța că țara sa s-ar putea alătura Uniunii Europene în 2027, dar așteptările i-au fost spulberate de Merz, care a spus că „nici măcar de la 1 ianuarie 2028 nu este (n.r. un termen) realist.”

Într-o primă reacție, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat propunerea avansată de Germania.

El arată că îndepărtarea lui Viktor Orban – opozant ferm al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană – după alegerile parlamentare care au avut loc la 12 aprilie, a deschis oportunitatea de a avansa în cadrul negocierilor de aderare.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot. Apărăm Europa pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură. Ucraina merită o abordare echitabilă și drepturi egale în cadrul Europei. A sosit momentul să avansăm cu adevărat în procesul de aderare a Ucrainei”, a declarat Zelenski în mesajul său.

Prezentă la Forumul de Securitate de la Praga (GLOBSEC), președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a arătat că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un gest de „caritate”, ci una „dintre cele mai puternice garanții de securitate pe care le putem oferi – Balcanilor de Vest, Ucrainei, Republicii Moldova și nouă înșine”.

Ea a evidențiat în acest sens capacitatea Kievului de a se adapta noului context generat de războiul rus în materie de apărare.

„Ucraina, de exemplu, dispune de sisteme considerabile de drone și anti-drone. Integrarea lor în sistemele noastre de securitate și apărare ne aduce beneficii. Reprezintă un avantaj pentru ambele părți”, a explicat Metsola.

Ucraina are statut oficial de țară candidată la UE din 2023, dar deschiderea oficială a negocierilor, pe clustere, a fost blocată prin veto de fostul premierul ungar Viktor Orban.

Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din 12 aprilie a adus speranța că dosarul poate, în final să fie deblocat.