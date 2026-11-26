Eurodeputatul Ștefan Mușoiu (S&D) condamnă declarațiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa comunității românești din Germania și face apel la o reacție fermă și unitară împotriva discursului xenofob, într-o declarație oferită pentru CaleaEuropeană.ro, la Strasbourg.

„Trebuie combătută și descurajată orice reacție xenofobă, pentru că alimentează ura la nivelul comunităților de români și nu numai. Mai mult decât atât, românii din Germania și de peste tot din Uniunea Europeană își desfășoară activitatea în condiții decente, bune, aduc un aport economic și social comunităților din Uniunea Europeană”, a subliniat europarlamentarul român.

Ștefan Mușoiu a atras atenția că situațiile izolate nu trebuie generalizate la nivelul unei întregi comunități, o astfel de abordare fiind contrară valorilor europene: „Nu acestea sunt valorile pe baza cărora s-a format această Uniune Europeană și pe baza cărora s-a extins și s-a consolidat”, a punctat eurodeputatul. În acest context, europarlamentarul social-democrat a făcut apel la constituirea unui front comun împotriva unor asemenea manifestări, pentru a limita efectele discursului instigator la ură.

„Acest tip de discurs plin de ură trebuie descurajat, trebuie combătut”, a transmis Ștefan Mușoiu, pledând pentru o reacție fermă și imediată.

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