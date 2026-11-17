Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) în formatul miniștrilor Apărării din UE, unde a evidențiat necesitatea consolidării securității în regiunea Mării Negre, inclusiv prin protejarea infrastructurilor critice, asigurarea libertății navigației și dezvoltarea capacităților de supraveghere și răspuns la amenințările maritime.

Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile au vizat dimensiunea de securitate și apărare a relațiilor UE-China, evoluțiile războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și modalitățile de consolidare a sprijinului european pentru autoritățile de la Kiev.

Miniștrii Apărării au abordat, de asemenea, perspectivele cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării, în cadrul unui schimb de opinii la care a participat și subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.

Ștefan-Radu Oprea a reafirmat angajamentul României pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei, menționând totodată necesitatea consolidării siguranței aprovizionării care devine tot mai relevantă pentru sectorul de apărare.

De asemenea, a subliniat importanța menținerii unității europene și transatlantice în fața amenințărilor actuale.

În contextul reuniunii CAE, ministrul Apărării a avut în întâlnire cu omologul german Boris Pistorius.

MApN informează printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că cei doi oficiali au discutat despre perspectivele consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe dezvoltarea capabilităților militare și valorificarea oportunităților oferite de instrumentul european Security Action for Europe (SAFE).

Discuțiile au vizat și problematica securității în regiunea Mării Negre, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

De asemenea, oficialii au abordat subiecte referitoare la posibilitățile de aprofundare a cooperării industriale și de identificare a unor proiecte comune de achiziții și dezvoltare de capabilități, care să contribuie la consolidarea bazei industriale de apărare, securitatea lanțurilor de aprovizionare și creșterea interoperabilității.