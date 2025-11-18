Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei

Secretarul General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, subliniază faptul că țara noastră este „hub-ul logistic perfect” în proiectul de reconstrucție a Ucrainei, prin implicarea companiilor românești care ar putea participa singure sau asociate cu parteneri internaționali.

„(…) România este hub-ul logistic perfect pentru acest proiect. Investițiile făcute de Guvernul României în infrastructura rutieră, feroviară și portuară ne aduc aceste avantaje. Proximitatea si faptul că baza de aprovizionare poate fi într-o zonă liberă pe teritoriul României, membră a NATO și UE sunt alte avantaje pe care le avem”, a transmis Secretarul General al Guvernului în cadrul Forumului Reconstrucția Ucrainei 2025 organizat de Camera de Comerț Bilaterală România-Ucraina.

Potrivit înaltului oficial române, există peste „200 de companii românești înscrise pe platforma Camerei de Comerț Bilaterală România – Ucraina care își doresc să participe la acest proiect”.

De asemenea, valoarea estimată de Banca Mondială a reconstrucției este de peste 500 miliarde euro.

„Cred însă că putem și trebuie să facem mai mult de atât pentru companiile românești care se pot dezvolta prin prezența viitoare pe piața din Ucraina”, a mai punctat acesta.