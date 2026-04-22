Ștefan-Radu Oprea: România intră pe harta globală a calculului cuantic. Primul sistem IBM Quantum System Two va fi instalat la Iași

România va beneficia de instalarea unui sistem de calcul cuantic de ultimă generație, după semnarea documentelor pentru livrarea unui IBM Quantum System Two, care va fi amplasat la FreeYa Mind Campus din Iași. Ceremonia a avut loc marți, 21 aprilie, în prezența secretarului general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea.

„România intră pe această hartă”, a declarat oficialul, subliniind că astfel de sisteme existau până de curând doar în Statele Unite, iar din 2025 și în Japonia și Spania.

Potrivit lui Ștefan-Radu Oprea, noul sistem nu trebuie înțeles ca „un computer mai rapid”, ci ca „o cu totul altă arhitectură de calcul”, bazată pe qubiți și operând la temperaturi apropiate de zero absolut. Aceasta permite rezolvarea unor probleme inaccesibile sistemelor clasice, inclusiv în domenii precum simularea moleculară, optimizarea logistică sau modelarea financiară complexă.

Tehnologia este dezvoltată de IBM și face parte dintr-o generație emergentă de infrastructuri cuantice, în jurul cărora statele dezvoltate construiesc deja strategii industriale și de cercetare.

„Competitivitatea unei economii se construiește acolo unde se formează expertiza”, a afirmat oficialul, invocând investițiile majore realizate de state precum Germania, care a alocat aproximativ două miliarde de euro pentru dezvoltarea calculului cuantic.

În acest context, el a subliniat că avantajul României nu constă în resurse comparabile cu cele ale marilor economii, ci în accesul la o infrastructură concretă și în posibilitatea de a construi rapid competențe în jurul acesteia.

„România nu are resursele Germaniei, dar are astăzi ceva concret: infrastructură reală și un punct de intrare în această cursă”, a punctat Oprea.

Proiectul este dezvoltat în cadrul FreeYa Mind Campus din Iași, un hub tehnologic privat, ceea ce indică faptul că sistemul nu este achiziționat direct de stat, ci face parte dintr-un ecosistem mai larg care include mediul academic și sectorul privat.

Un rol important în acest ecosistem îl are Universitatea Politehnica din București, implicată în formarea de competențe, ceea ce ar permite studenților români „să lucreze efectiv cu această tehnologie, nu doar să o studieze din manuale”, după cum a subliniat oficialul.

„Nu mașina în sine, ci ce facem cu ea” va face diferența, a punctat Ștefan Radu Oprea, avertizând că miza este crearea unei comunități reale de cercetători și specialiști, capabile să valorifice tehnologia și să reducă exodul de talent.

„Fereastra există. Rămâne să o folosim”, a concluzionat acesta.