Steinmeier: China nu pregătește un summit cu SUA și Rusia privind Ucraina. Xi insistă asupra participării europenilor la negocieri, fiind „un conflict european”

CHINAU.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier/Facebook

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat că Beijingul nu manifestă interes pentru organizarea unui summit cu Statele Unite și Rusia dedicat războiului din Ucraina. După o discuție cu liderul chinez Xi Jinping, Steinmeier a afirmat că nu există pregătiri pentru o asemenea reuniune și că președintele chinez consideră necesară participarea europenilor la negocieri, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Steinmeier a abordat subiectul în timpul întrevederii de vineri cu Xi Jinping, la Beijing. El a prezentat răspunsul liderului chinez într-un interviu pentru postul public german ARD, programat pentru difuzare duminică seară.

„Din perspectiva lui, nu există absolut nicio pregătire în curs pentru un summit privind Ucraina care să implice Statele Unite, Rusia și China”, a declarat președintele german.

„El (Xi) a subliniat în mod explicit că acesta este un conflict european în care europenii ar trebui, de asemenea, să se afle la masa negocierilor”, a adăugat Steinmeier.

Președintele german a descris și reacția interlocutorului său când a adus în discuție posibilitatea unei asemenea reuniuni: „s-a putut citi surpriza de pe fața lui” Xi Jinping.

Potrivit lui Steinmeier, răspunsul primit nu indică pregătirea unor discuții trilaterale despre Ucraina, chiar dacă liderii celor trei țări ar urma să participe la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, în China, la mijlocul lunii noiembrie.

Posibilitatea unei întâlniri între cei trei președinți în marja summitului APEC a făcut obiectul unor relatări recente. Vladimir Putin a propus o astfel de reuniune pentru discutarea dezarmării nucleare, iar Donald Trump s-a declarat deschis ideii, menționând că ar putea fi abordate și alte subiecte, „cum ar fi Ucraina”.

Textul interviului acordat de Steinmeier a fost pus la dispoziția agenției dpa înaintea difuzării.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Comisia Europeană, despre criza Tribunalului Constituțional din Polonia: Numirea noilor membri este competența parlamentului
Comisia Europeană, despre criza Tribunalului Constituțional din Polonia: Numirea noilor membri este competența parlamentului
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare