COMISIA EUROPEANA
Stephane Séjourné a discutat cu reprezentanții din sectorul construcțiilor despre provocările și soluțiile din domeniu: Este al treilea ecosistem industrial ca mărime, fiind esențial pentru prosperitatea Europei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Stephane Séjourné a găzduit principalii actori din lanțul valoric al construcțiilor pentru a discuta despre obstacolele și provocările care afectează competitivitatea și productivitatea sectorului, precum și despre posibile soluții pentru a le aborda.
Participanții au identificat obstacolele care stau în calea unei piețe interne a UE mai integrate pentru serviciile de construcții și impactul normelor de autorizare asupra competitivității ca factori-cheie care împiedică funcționarea ecosistemului.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceștia au discutat posibile soluții, cum ar fi simplificarea procedurilor de autorizare a construcțiilor, schimbul de bune practici în materie de digitalizare și adoptarea de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea de noi piețe și o mai mare circularitate.
Problemele discutate se vor regăsi în viitoarea Strategie europeană pentru construcția de locuințe, care va viza îmbunătățirea competitivității, productivității și inovării în acest sector în întreaga Europă, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de siguranță și durabilitate.
Cei 15 participanți au reprezentat, printre altele, antreprenori, producători de produse pentru construcții, producători de construcții offsite, dezvoltatori, companii din sectorul serviciilor de construcții, proprietari de imobile, întreprinderi mici și mijlocii din sectorul construcțiilor și sindicate.
„Construcțiile reprezintă al treilea ecosistem industrial ca mărime din Europa. Acesta cuprinde 6,6 milioane de întreprinderi – dintre care peste 99 % sunt IMM-uri – și asigură locuri de muncă pentru peste 27 de milioane de persoane. Datorită impactului său amplu, acest sector este esențial pentru prosperitatea Europei, ceea ce face indispensabilă existența unui ecosistem european al construcțiilor competitiv și productiv. Dialogul de astăzi a contribuit la identificarea atât a provocărilor, cât și a soluțiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Séjourné.
Dialogurile privind punerea în aplicare fac parte din angajamentul Comisiei de a solicita feedback din partea părților interesate pentru punerea în aplicare și simplificarea politicilor UE.
După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare și simplificarea pentru mandatul 2024-2029, toți membrii Colegiului comisarilor trebuie să organizeze astfel de dialoguri în fiecare an.
COMISIA EUROPEANA
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera într-o lume „mult mai conflictuală pe plan economic”, în care „unii dintre concurenții noștri sunt gata să utilizeze orice mijloace pentru a obține un avantaj”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în cadrul unui mesaj video transmis la Plenara Conferinței comisiilor pentru afaceri europene a parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC).
Aceasta a evidențiat provocările comune cu care se confruntă Europa și cum acestea pot fi depășite doar prin eforturi comune.
„După cum știm, amenințarea la adresa Europei este mult mai aproape decât linia frontului din Ucraina. Cablurile submarine din Marea Baltică au fost sabotate. Spațiul aerian al Europei a fost încălcat de avioane de vânătoare rusești. Și în apropierea locului în care vă aflați, zborurile de la aeroportul din Copenhaga au fost blocate de drone. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple. Niciunul dintre acestea nu este un accident. Sunt încercări deliberate de a intimida cetățenii europeni și de a submina hotărârea noastră în privința Ucrainei. Dar nu vor avea succes. Împreună, Europa răspunde cu rapiditate și ambiție. Facem progrese semnificative în construirea unei adevărate uniuni de apărare. Și investim masiv în industria noastră de apărare. Cu 800 de miliarde de euro mobilizate – cea mai mare investiție în apărare din istoria Uniunii noastre. Și acest lucru este posibil deoarece liderii din întreaga Europă înțeleg urgența și gravitatea amenințărilor la adresa securității noastre. De exemplu, sub conducerea prim-ministrului Mette Frederiksen, Danemarca a trimis avioane de vânătoare și alte echipamente vitale în Ucraina. Danemarca a aderat pe deplin la Foaia de parcurs a Europei privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030. Putem observa această dinamică în întreaga Europă și în solidaritatea pe care o construiți. De la țările baltice până la Marea Mediterană, parlamentele voastre colaborează pe teme care vizează de la securitate la energie. Pentru că știți că, lucrând împreună, suntem mai puternici, și-a exprimat convingerea Ursula von der Leyen.
Pentru ca Europa să-și poată folosi adevăratul potențial, trebuie să elimine principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri.
Una dintre principalele bariere din calea competitivității europene o reprezintă prețurile ridicate la energie.
„Știm că acestea sunt determinate de dependența noastră de combustibilii fosili importați, în timp ce energia nucleară și energiile regenerabile sunt cele care reduc prețurile. Deoarece sunt mai ieftine și sunt produse la nivel local, acestea consolidează independența noastră energetică și creează locuri de muncă de calitate aici, în Europa. Așadar, energia curată nu este problema, ci soluția. Însă, pentru ca familiile și industriile din întreaga Europă să simtă acest beneficiu, trebuie să construim și infrastructura necesară pentru a ne îndeplini ambițiile. Energia solară, eoliană și geotermală se dezvoltă mai rapid ca niciodată. Dar avem nevoie de sisteme care să poată capta energia atunci când aceasta este abundentă și să o stocheze pentru momentele în care este necesară. De aceea, Europa investește nu numai în noile surse de energie cu emisii reduse de carbon, ci și în rețelele și sistemele de stocare care le fac fiabile pentru toți. După cum se subliniază în raportul Draghi, competitivitatea depinde de investiții și de amploare, aici, în Europa”, a detaliat von der Leyen.
Ea mai punctat nevoia inovării și crearea unei adevărat piețe unice, motiv pentru care Comisia Europeană a lansat mai multe inițiative: „Alegeți Europa”, Fondul de extindere, strategia „AI First” și un al 28-lea regim juridic pentru întreprinderile inovatoare.
„Toți vrem să trăim într-o Europă sigură, prosperă și stabilă. Și să transmitem această realitate copiilor și nepoților noștri. Munca esențială pe care o faceți pentru a realiza acest lucru este pentru cetățenii de astăzi și de mâine”, a conchis Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană: Politicile UE de reducere a poluării aerului funcționează, dar unele state riscă să rateze țintele pentru 2030
Uniunea Europeană a reușit să reducă semnificativ poluarea aerului în ultimele două decenii, însă o parte dintre statele membre nu sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor până în 2030, arată evaluarea Directivei privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor (NEC), publicată astăzi de Comisia Europeană.
Prezentând concluziile la Forumul privind Aerul Curat, desfășurat la Bonn, comisara pentru Mediu, Reziliență a Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, a subliniat beneficiile masive ale politicilor de combatere a poluării:
„A investi în aer curat înseamnă a investi în reziliență și competitivitate. Politicile de reducere a poluării au generat beneficii care depășesc cu mult costurile. Fiecare euro cheltuit pentru aer curat produce cel puțin de patru ori mai multe beneficii. Calitatea aerului s-a îmbunătățit constant în ultimele decenii, iar Uniunea Europeană este pe drumul cel bun pentru a reduce cu peste 55% impactul poluării asupra sănătății până în 2030, comparativ cu anul 2005.”
Emisiile scad constant, în timp ce economia crește
Evaluarea arată că emisiile celor cinci poluanți principali (dioxid de sulf, particule fine PM2.5, oxizi de azot, compuși organici volatili non-metanici și amoniac) au scăzut constant în ultimii ani, chiar în condițiile unei economii europene în creștere. Este un semn clar de „decuplare” între activitatea economică și poluare.
Cele mai semnificative reduceri au fost înregistrate la dioxidul de sulf (–85% față de 2005), în timp ce amoniacul a avut cele mai lente progrese (–17%). Până în 2023, statele membre îndepliniseră peste 90% dintre angajamentele de reducere a emisiilor, 19 dintre ele respectând obligațiile pentru toți poluanții.
Directiva NEC joacă un rol esențial în acest progres, deoarece impune limite naționale, oferind în același timp statelor flexibilitatea de a decide ce politici și măsuri se potrivesc cel mai bine contextului lor intern.
Comisia estimează că beneficiile nete ale politicilor pentru aer curat se ridică la cel puțin 372 miliarde de euro în perioada 2016–2025 — de patru ori mai mult decât costurile implementării lor.
Provocări persistente: opt state sunt deja în neconformitate
Deși tendința este pozitivă, Comisia avertizează că opt state membre nu au respectat toate angajamentele pentru anul 2020 și că unele riscă să rateze obiectivele pentru 2030. Pentru respectarea obligațiilor va fi nevoie de eforturi suplimentare și de coordonare strânsă între domeniile politicilor de mediu, transport, energie și agricultură.
Raportul publicat concomitent de Agenția Europeană de Mediu arată că 95% dintre locuitorii marilor orașe sunt expuși unor niveluri ale poluării peste recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Doar în anul 2023, expunerea la PM2.5 a provocat 182.000 de decese premature, cu 57% mai puține decât în 2005, dar în continuare îngrijorător de multe.
În vigoare din 2016, Directiva stabilește ținte de reducere a emisiilor pentru fiecare stat membru, monitorizează progresul și impune elaborarea unor planuri naționale de acțiune. Obiectivul ei este reducerea coordonată și eficientă a poluării aerului, în beneficiul sănătății populației, al ecosistemelor și al calității vieții în întreaga Uniune.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu prezintă bilanțul primului an de mandat în funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene: Povestea lui 2025 nu se încheie. Am plantat semințele acțiunii și rezultatelor din anii ce vin
Roxana Mînzatu a prezentat bilanțul primului an de mandat în funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, anunțând că „povestea lui 2025 nu se încheie” pentru că a „plantat semințele acțiunii și rezultatelor din anii ce vin”.
„Un an cat douăzeci și șapte, parcă. Spuneam, când eram audiată în Parlamentul European, în noiembrie 2024, că Europa este un atlet într-o competiție. De fapt, în mai multe. În același timp. Competiție cu alți actori globali. Competiție și cu sine însăși. Primul an de mandat a arătat cât de dure sunt toate aceste competiții. A fost un an în care am investit toată energia mea și a echipei mele pentru a asigura echilibrul: între căutarea competitivității și a justiției sociale. Între securitatea externă și cea internă. Între investiția în puterea colectivă a Europei și investiția în forța fiecărui individ – fără a uita niciodată pe cei care sunt, poate, mai vulnerabili”, a subliniat Mînzatu.
Aceasta și-a exprimat credința că „investiția cheie care va decide cine este câștigătorul competițiilor rămâne cea în oameni” și că „Uniunea Europeană este, în prezent, relegitimată, într-un context geopolitic și social total nou și disruptiv – ca proiectul care livrează pace și prosperitate.”
Miza, a continuat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, este „să ne asigurăm că fiecare generație, fiecare european, fiecare lucrător poate să le simtă direct.”
Potrivit acesteia, „primul an de mandat a fost un an în care am lucrat pentru a susține prioritățile politice ale Comisiei Europene și pentru a le corela cu cele ale Parlamentului European și ale statelor membre – Consiliului UE.”
„Acest trio a dominat agenda.A fost un an în care biroul meu a fost mai degrabă Europa decât Berlaymont – am vizitat 23 de țări și de fiecare dată a fost mai mult decât întâlniri cu președinți, premieri sau miniștri. Am mers în Parlamentele naționale, am avut întâlniri cu studenții și tinerii, am fost în fabrici sau pe șantiere pentru a discuta cu lucrătorii dar și cu angajatorii. Am fost deopotrivă în universități dar și în câteva parcări unde am discutat cu șoferi de tir. Portofoliul pe care îl coordonez direct – educația, munca, drepturile sociale, pe scurt – este foarte extins și un ecosistem de organizații și parteneri… uriaș. Și important”, a continuat Roxana Mînzatu.
Ea a detaliat că, în acest an, a purtat discuții intense cu partenerii sociali europeni, dar și cu cei din statele membre, punându-și speranța în „capacitatea lor de a duce dialogul social european cât mai aproape de marile provocări – dumpingul social, mai ales în contextul mobilității forței de muncă și al lucrătorilor din statele terțe, inteligența artificială și locurile de muncă ale viitorului, îmbătrânirea și diminuarea forței de muncă, etc.”
În luna martie a fost semnat Pactul pentru Dialogul Social European, pe care Mînzatu l-a descris drept „un cadru promițător.”
Ea a participat la „două summituri sociale tripartite, la care patronatele și sindicatele dialoghează cu președintele Consiliului European, Antonio Costa și cu președinta von der Leyen.”
„Când, în 11 noiembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a confirmat Directiva europeană privind salariile minime adecvate, am simțit o ușurare uriașă. Inegalitățile salariale din diferite state membre nu pot fi abordate de Comisie, conform tratatelor. Dar Comisia a propus mecanisme de construire a salariilor minime care deja au dus la creșteri ale acestor venituri pentru cei mai expuși dintre lucrătorii europeni. Plus că Directiva este cel mai puternic instrument de stimulare a creșterii dialogului social european și al negocierilor colective – model care oferă predictibilitate și prosperitate în Țările Nordice. Pot spune că este ușor să coordonezi politicile europene în domeniul educației, competențelor, drepturilor sociale sau locurilor de muncă”, a completat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.
Acțiunea din anul 2025 a fost gândită după cum urmează:
Educație – urgență a Europei
„Altfel, Europa nu poate fi nici cu adevărat sigură nici cu adevărat prosperă. Și proiectul politic al UE are nevoie de coeziune socială, de fibra socială care se poate construi doar pe educație de calitate, în toate statele membre. Dar, adevărul e că, deși vedem limpede ca Europa rămâne în urmă față de competitorii săi globali la capitolul competențe de bază, absolvenți în domenii tehnice sau competențe digitale, totuși, încă avem de lucru pentru a pune educația pe lista urgențelor zero Europei. Așa cum – corect – se întâmplă cu criza locuirii. Uniunea nu are competențe în domeniul educației. În sensul că nu poate propune legislație. Așa e. Dar – împreună – statele membre pot acționa coordonat și mult mai țintit”, a evidențiat Mînzatu.
Martie, luna în care vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a prezentat Uniunea Competențelor
„Am arătat unde trebuie să lucrăm – împreună – cu ambiție și grabă. În îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor. În sprijinirea carierei didactice. În prioritizarea domeniilor ŞTIM. Vrem să atragem 1 milion de fete și femei în aceste specializări – în următorii doi ani. Am propus și a cincea competență de bază – cetățenia. Care să includă și gândire critică și toate skill-urile necesare într-un prezent marcat de atât de mult timp petrecut în medii online, copleșitori de informații, vulnerabili la dezinformări, manipulări și deep-fake, în tot felul de contexte. Un alt exemplu de cum trebuie sa lucram mai bine pentru educație si competente in Uniune: doar daca ne uitam la efectele fragmentării investițiilor din fonduri UE in educație (in actualul buget 2021-2027 investim in total circa 150 miliarde Euro in UE, din diferite fonduri, si totuși avem performante tot mai slabe in performantele școlare dar si in competentele adulților) înțelegem că, fără o Uniune a Competențelor de facto, piața unică nu poate livra beneficiile sale și nici relansarea industrială <<Made in Europe>> nu poate fi echitabilă pentru toți cetățenii noștri”, a continuat Roxana Mînzatu.
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European
Săptămâna aceasta am adoptat, in colegiu, un instrument de guvernanta cheie, pe care l-am introdus în Semestrul European: recomandarea UE-27 pe tema capitalului uman. Această recomandare nu doar va analiza dar va si alerta premieri, miniștrii ai finanțelor, ai muncii, ai educației din UE – cu privire la trendurile și urgențele de intervenit în zona resurselor umane ale Europei – pornind de la ce se întâmplă pe băncile școlii și până la adulții aflați în căutarea unui job sau care sunt în risc de concediere și au nevoie de reprofilare profesională”, a explicat Mînzatu.
Garanția europeană pentru competențele lucrătorilor din sectoarele aflate în tranziție
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a explicat cum va funcționa această garanție.
„Tocmai am lansat un proiect pilot pentru a testa, modela câteva scenarii de sprijin. Pilotul va viza lucrătorii din automotive și este o finanțare europeană deschisă până în 29 ianuarie, pot aplica consorțiile interesate. Ulterior, Garanția va putea fi aplicată la nivel european, din diferite surse de finanțare. Cert e ca legăm această Garanție și de viitorul Fond European pentru Competitivitate. Am propus în textul acestui regulament – o noutate în viitorul buget UE 2028-2034 – să putem finanța investii cheie în oameni. Pentru că nu văd cum să gândim competitivitatea anumitor industrii sau sectoare europene, autonomia strategică a Europei, fără a avea o gândire comună și clară în Uniune despre investiția în formarea angajaților necesari. Despre menținerea talentului în Europa. Despre atragerea talentelor în Europa. Mai ales că tot ce aud de la mediul de afaceri european este – deficit de talent! Lipsa resurselor umane instruite adecvat. Și aici aș menționa alte două inițiative ale lui 2025: Programul Choose Europe și recent adoptatul instrument EU Talent Pool. La ambele colaborez cu colegi comisari”, a detaliat oficialul european.
Propunerea noul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034
„Propunerea vine cu simplificări și flexibilizări majore. De la peste 550 de programe operaționale și numeroase Fonduri, la 27 de planuri de țară și un Regulament principal – dacă e să mă refer doar la politica de coeziune și cea agricolă comună. Propunerea de buget stârnește intense dezbateri. Nemulțumiri. Mai ales pe modul în care se văd cheltuielile. Încă foarte puțin pe sursele de venit. Pentru că ceea ce Comisia a propus este un buget cu o valoare fără precedent – 2 trilioane Euro. Și cinci noi surse de venit. Toate dezbaterile despre buget ar trebui să vizeze în mod egal veniturile și cheltuielile. Am propus o țintă de investiție minimă în social – 14% din Planurile de țară. Circa 100 de miliarde de euro dacă rămân valabile veniturile actuale propuse în buget. Am propus un Erasmus + – program pe care îl coordonez – cu un buget mai mare cu aproape 50%, aproape 41 miliarde de Euro. Bine, dar insuficient – știu – însă un pas spre viziunea mea pentru viitorul proiectului UE – Erasmus este un drept! Fiecare tânăr ar trebui să poată beneficia măcar o dată în viață de o mobilitate Erasmus. În condițiile în care bugetul european trebuie să susțină multe priorități noi, am făcut tot ce am putut să menținem alocări la fel de bune pentru coeziunea și securitatea internă a Europei, inclusiv prin finanțarea Fondului Social European”, a continuat Roxana Mînzatu.
Anul 2025 a fost și unul al colaborării cu universitățile europene, mai ales pentru a accelera „forța lor europeană și globală – prin Alianțele Universităților Europene și prin Diploma Europeană”, a adăugat oficialul european.
„Și voi continua să sprijin aceste direcții. Desigur, mai ales dialogând intens cu fiecare stat membru care trebuie să se alăture acestor obiective care sunt cheie pentru capacitatea Europei de a inova și transpune inovația în economie și societate. Și a fost un an în care am vorbit mult despre importanța învățământului profesional la nivel european. Avem deficite uriașe pe acest segment și dacă nu acționăm, slăbim economia Europei. Rămân marcată de vizita la marele producător european (olandez) de echipamente care realizează semiconductori. Deficitele de lucrătorii absolvenți de învățământ profesional sunt de 75.000 până în 2030. Dar acțiune înseamnă și prestigiu pentru acest tip de educație. De aceea am lansat ideea de a avea stagiari la Comisie absolvenți de învățământ profesional. Lansăm prima serie de aplicații în 2026. Povestea lui 2025 nu se încheie pentru că am plantat semințele acțiunii și rezultatelor din anii ce vin. Cu echilibru și încredere în cine suntem, un proiect care caută pacea și prosperitatea pentru a le transpune în mai multă justiție și mai multă egalitate între oameni, vom naviga cu bine, minimizând obstacole și maximizând oportunități. Pentru Europa, casa noastră, un continent măreț, complicat, divers dar care se străduiește să învețe, cu fiecare epocă istorică traversată, cum să ofere – cetățenilor săi și partenerilor săi globali – nu doar siguranța și bunăstare, ci, mai ales, demnitate”, a conchis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.
