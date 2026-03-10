Stephane Sejourne: Statele UE trebuie să elimine orice obstacol care frânează în prezent piața unică. Sectorul construcțiilor, un exemplu de fragmentare majoră

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Stephane Sejourne, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială a făcut apel către statele membre, Parlamentul European și Consiliul UE, să elimine orice obstacol care frânează în prezent piața unică.

„Într-un context pe care îl cunoașteți, un context geopolitic instabil, piața unică este cel mai bun atu al nostru pentru a contracara presiunile externe, și este momentul să profităm de aceste puncte forte. 450 de milioane de consumatori și întreprinderi sunt gata să cucerească această piață internă”, a transmis comisarul european în discursul său, susținut în plenul Parlamentului European, în timpul dezbaterii privind „trecerea de la o piață incompletă la o singură piață pentru o singură Europă”.

Comisia Europeană semnalează faptul că există în continuare „obstacole importante, în special la nivel național”: „Eliminarea obstacolelor care frânează în prezent piața unică necesită, în primul rând, un adevărat salt calitativ în ceea ce privește fondul și, în al doilea rând, un angajament constant la nivel național în ceea ce privește metoda.”

Un exemplu în acest sens este sectorul construcțiilor:

Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene a subliniat în fața deputaților europeni, reuniți în plenara de la Strasbourg, că există o mare fragmentare în privința reglementării profesiilor în sectorul construcțiilor: „82 de profesii sunt reglementate doar în 5 state membre. Atunci când 22 de state membre nu reglementează aceste profesii, este legitim să ne întrebăm dacă aceste reglementări sunt necesare în cele 5 state membre care le aplică.”

De asemenea, acesta a subliniat că este necesară o adevărată apropiere a politicii noastre privind piața internă, deoarece obstacolele în calea pieței unice pot fi create la nivel național prin întârzieri în transpunere, o punere în aplicare divergentă a dreptului Uniunii Europene sau chiar o transpunere excesivă care generează cerințe administrative clar excesive.

Astfel, Executivul European a propus primul program anual de aplicare a normelor pieței interne pentru a identifica domeniile prioritare care pot face obiectul unor anchete orizontale și, dacă este necesar, inițierea de proceduri de încălcare a dreptului comunitar: „Cele două domenii identificate în acest an sunt întârzierile de plată în tranzacțiile dintre întreprinderi și autoritățile publice și obstacolele în calea serviciilor de construcție și instalare legate de tranziția ecologică. Aceste subiecte pot părea uneori tehnice, mai puțin vizibile din punct de vedere politic decât o serie de dezbateri politice privind piața internă, dar totuși le ating totuși esența pieței unice. Ele au un impact direct asupra întreprinderilor noastre, motiv pentru care trebuie să le abordăm în mod colectiv.”

Sejourne a reamintit că piața internă a rămas neterminată: „Enrico Letta ne reamintește acest lucru cu tărie. Trebuie să construim uniunea economiilor și a investițiilor, să construim uniunea energiei, să construim uniunea circularității, cercetarea, cel de-al 28-lea regim, toate aceste noi proiecte esențiale pentru competitivitatea noastră.”

Executivul European face apel la asumarea unui angajament comun din partea Consiliului și Parlamentului European pentru a duce proiectul unei singure piețe unice la bun sfârșit, „fără întârziere”.

Prin urmare, la viitorul Consiliul European, Comisia Europeană va prezenta foaia de parcurs, „O piață, o Europă”.