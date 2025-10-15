Stihl inaugurează la Oradea prima fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Bolojan: Investiția de 125 milioane de euro înseamnă transfer tehnologic și acces la piețe importante

Grupul german Stihl a inaugurat miercuri, la Oradea, prima sa fabrică destinată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, într-o investiție de 125 milioane de euro realizată în doar un an și jumătate. La eveniment a participat premierul Ilie Bolojan, alături de conducerea internațională a Stihl și oficiali locali și județeni, informează Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat beneficiile economice și tehnologice ale proiectului, evidențiind rolul investițiilor private în crearea de locuri de muncă și în consolidarea capacităților locale.

„Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit piețe, în care a asimilat tehnologii înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilități în așa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operațională fără cei care vor lucra aici, o parte sunt aici în sală. Vreau să vă mulțumesc pe de acum pentru ceea ce veți face și nu o să încetez să repet: cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc țara noastră în spate pentru că fiecare plătește un impozit și din aceste impozite pe care le plătesc companiile din munca angajaților bugetul de stat încasează venituri din care putem să facem investiții, să avem școli mai bune sau spitale mai bune și vă mulțumesc pentru ceea ce veți face în această companie. Locurile de muncă înseamnă oportunități, în plus înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici în comunitățile noastre, în cazul de față în Oradea”, a declarat șeful Guvernului.

Agenda inaugurării a inclus discursuri ale reprezentanților Stihl, o prezentare a facilității și un tur ghidat al liniei de producție, care va fabrica componente pentru echipamente electrice destinate piețelor europene.

Bolojan a mulțumit conducerii Stihl pentru decizia de a investi în România și a remarcat ritmul rapid al proiectului, afirmând că unitatea din Oradea reprezintă o dezvoltare strategică pentru grup și „cel mai estic avanpost al grupului Stihl în Europa de Est”.