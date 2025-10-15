ROMÂNIA
Stihl inaugurează la Oradea prima fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Bolojan: Investiția de 125 milioane de euro înseamnă transfer tehnologic și acces la piețe importante
Grupul german Stihl a inaugurat miercuri, la Oradea, prima sa fabrică destinată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, într-o investiție de 125 milioane de euro realizată în doar un an și jumătate. La eveniment a participat premierul Ilie Bolojan, alături de conducerea internațională a Stihl și oficiali locali și județeni, informează Agerpres.
Premierul Ilie Bolojan a subliniat beneficiile economice și tehnologice ale proiectului, evidențiind rolul investițiilor private în crearea de locuri de muncă și în consolidarea capacităților locale.
„Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit piețe, în care a asimilat tehnologii înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilități în așa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operațională fără cei care vor lucra aici, o parte sunt aici în sală. Vreau să vă mulțumesc pe de acum pentru ceea ce veți face și nu o să încetez să repet: cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc țara noastră în spate pentru că fiecare plătește un impozit și din aceste impozite pe care le plătesc companiile din munca angajaților bugetul de stat încasează venituri din care putem să facem investiții, să avem școli mai bune sau spitale mai bune și vă mulțumesc pentru ceea ce veți face în această companie. Locurile de muncă înseamnă oportunități, în plus înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici în comunitățile noastre, în cazul de față în Oradea”, a declarat șeful Guvernului.
Agenda inaugurării a inclus discursuri ale reprezentanților Stihl, o prezentare a facilității și un tur ghidat al liniei de producție, care va fabrica componente pentru echipamente electrice destinate piețelor europene.
Bolojan a mulțumit conducerii Stihl pentru decizia de a investi în România și a remarcat ritmul rapid al proiectului, afirmând că unitatea din Oradea reprezintă o dezvoltare strategică pentru grup și „cel mai estic avanpost al grupului Stihl în Europa de Est”.
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X.
„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde și digitală”, a scris președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat că a subliniat „necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea”.
Totodată, președintele a salutat „viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, un proiect aflat pe agenda socială a Uniunii Europene și sprijinit de noua Comisie Europeană.
Discuția dintre cei doi lideri are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Consiliului European, care va aborda teme precum securitatea și apărarea Uniunii, sprijinul continuu pentru Ucraina și consolidarea competitivității economice a Europei în fața provocărilor globale.
Just had a productive call with President António Costa (@eucopresident) ahead of next week's #EUCO summit.
We discussed EU defence, support for Ukraine, the 19th sanctions package, and boosting EU competitiveness through simplification of bureaucracy and green/digital…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2025
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat marți, în calitate de invitat special, la cea de-a cincea ediție a Conferinței Europene de Apărare și Securitate, desfășurată la Bruxelles, subliniind că România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic.
Evenimentul a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai industriei de apărare din statele membre ale Uniunii Europene, într-un moment marcat de intensificarea provocărilor de securitate pe Flancul Estic.
Cu acest prilej, ministrul român a fost angajat într-un dialog exclusiv cu Aurélie Pugnet, corespondent-șef pentru sfera apărării al publicației Euractiv. Discuția s-a concentrat pe prioritățile României în domeniul investițiilor în apărare, în contextul provocărilor de securitate din regiune, cu accent pe viitoarea foaie de parcurs “Defence Readiness 2030”, utilizarea fondurilor SAFE și eforturile NATO de consolidare a Flancului Estic.
Ministrul apărării naționale a evidențiat provocările specifice regiunii aflate în vecinătatea zonei de conflict și a subliniat importanța abordărilor comune la nivelul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Totodată, a punctat rolul instrumentului SAFE în sprijinirea eforturilor statelor membre de consolidare a apărării.
„România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic, urmărind și o mai bună conexiune cu Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat ministrul apărării.
Oficialul român a vorbit despre amenințările la adresa securității europene și a pledat pentru o abordare hotărâtă și focalizarea eforturilor pe programe majore, capabile să livreze rezultate rapide. În același timp, a evidențiat dimensiunea economică și societală a consolidării capacităților de apărare, subliniind că investițiile în acest domeniu contribuie la crearea de locuri de muncă și la întărirea coeziunii sociale.
Citiți și Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
În acest context, ministrul Moșteanu a pledat pentru consolidarea Bazei Europene Tehnologice și Industriale de Apărare, într-o logică de echilibru geografic și de reziliență la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a evita fragmentarea între regiuni.
„Este esențial să utilizăm această oportunitate pentru consolidarea industriilor de apărare în întreaga Europă, generarea de beneficii pentru cetățeni și generarea sprijinului acestora pentru proiectul european, astfel încât să evităm apariția unei Europe cu mai multe viteze”, a declarat ministrul Moșteanu.
Totodată, în cadrul dialogului, ministrul român a mulțumit statelor aliate care contribuie la eforturile de descurajare și apărare pe teritoriul României, subliniind importanța solidarității europene și euro-atlantice pentru menținerea stabilității și securității regionale.
A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție
ICI București a participat la cea de-a VIII-a ediție a Stress Congress, eveniment de referință pentru comunitatea medicală și științifică, desfășurat în perioada 9–10 octombrie 2025 la Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în parteneriat cu Ana Aslan International Foundation.
Evenimentul, cu tema „Stress, Sănătate Mintală și Longevitate”, a reunit peste 50 de lectori români și internaționali din domenii diverse (medicină, psihologie, știință, cercetare și tehnologie) oferind o perspectivă interdisciplinară asupra stresului și impactului acestuia asupra sănătății și longevității.
În cadrul panelului „Medicina stilului de viață în contextul științei longevității”, Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a fost invitat în calitate de speaker, prezentând perspectivele institutului privind rolul tehnologiilor emergente și al inteligenței artificiale în monitorizarea și îmbunătățirea stării de bine.
Potrivit unui comunicat al institutului, discuția a subliniat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție, diagnostic și intervenție timpurie.
Evenimentul a oferit un spațiu de dialog între medici, psihologi, cercetători, farmaciști, studenți și reprezentanți ai mediului tehnologic, abordând teme de actualitate precum medicina longevității și medicina de precizie, stresul indus de mediul digital și de inteligența artificială, tehnici moderne de prevenire și reducere a stresului, tehnologiile inovative și îmbătrânirea activă.
