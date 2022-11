Strategia europeană privind dronele 2.0, adoptată de Bruxelles, stabilește o viziune pentru dezvoltarea pieței europene a dronelor

Comisia Europeană va plăti transportul a 40.000 de tone de cereale în cadrul programului umanitar ”Cereale din Ucraina”, inițiat de președintele Volodimir Zelenski, sâmbătă, la Summit-ul internațional privind securitatea alimentară, de la Kiev, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj video.

90 years after the Holodomor, the Kremlin is again using food as a weapon.

We stand with Ukraine to guarantee global food security.

Under President @ZelenskyyUa‘s Grain from Ukraine initiative, the @EU_Commission will pay to ship 40,000 tons of Ukrainian grain via two boats. pic.twitter.com/YGMxiIVRND

