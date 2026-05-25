Studiile clinice în România, o poveste de succes. Pacienții pot avea acces la molecule chiar înainte de autorizare, subliniază Farm. Dr. Elena Brodeală

Numărul studiilor clinice în România a crescut într-un mod accelerat în ultimii ani, trecând de la câteva zeci în urmă cu câțiva ani până la câteva sute în 2025. Acest lucru a fost posibil prin implementarea unui grup de lucru, sub coordonarea ANMDMR în interiorul Hubului de Inovație în Sănătate.

„În ultimii ani ne-am mobilizat pe activitățile care asigură accesul pacienților români la inovație. Mă refer aici la cele două activități principale, la evaluarea tehnologiilor medicale și la evaluarea și autorizarea studiilor clinice. Avem parte de două povești, una care necesită atenția noastră a tuturor, care se referă la activitatea de evaluare a tehnologiilor medicale, și o poveste de succes, aceea a studiilor clinice, care în ultimii ani s-au dezvoltat foarte mult. Numărul studiilor clinice a trecut de la câteva zeci, și acum câțiva ani, până la câteva sute autorizate în 2025”, a transmis Farm. Dr. Elena Brodeală, vicepreședinte ANMDMR, în cadrul mesei rotunde „Respirăm sănătos – Managementul modern al bolilor respiratorii – de la prevenție la tratament”, eveniment organizat de Societatea Română de Pneumologie (SRP) și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Citiți și: Vicepreședinte ANMDMR: Întârzierea accesului la molecule noi în România este nepermis de mare. Cauza principală: constrângerile bugetare

Studiile clinice înseamnă acces rapid pentru pacienții care au nevoie de tratamente inovatoare pentru a avea o șansă la viață: „Studiile clinice în ultimii ani au trecut printr-o dezvoltare accelerată. Este un aspect care ne bucură, pentru că ele reprezintă un prim pas prin care pacienții pot avea acces la molecule, uneori chiar înainte de autorizare. Tocmai de aceea am considerat că este o temă importantă asupra care a trebuit să ne concentrăm și s-a constituit la nivelul cooperării sub coordonarea Agenției Naționale a Medicamentului în interiorul Hub-ului de Inovație în Sănătate grupul de lucru care a făcut posibil crearea unei platforme pentru studii clinice, o platformă care este găzduită pe site-ul agenției, o platformă care este transparentă cu informații complete și corecte care se referă atât la studiile aflate în dezfășurare la centrele clinice în care se dezfășoară aceste studii.”

„Pe acea platformă se regăsesc aspecte care țin de criterii de includere, de neincludere, absolut toate informațiile relevante atât pentru pacienți, cât și pentru profesioniști, așa încât orice pacient care poate fi un potențial participant la studii clinice să găsească acolo toate informațiile necesare”, a mai informat specialistul ANMDMR.

În decembrie 2025 a fost lansată o nouă platformă online pentru facilitarea accesului la studii clinice. Platforma este în limba română, conectată la baza de date a Uniunii Europene și a fost dezvoltată și lansată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate.

Astfel, pacienții din România, aparținătorii, comunitatea medicală și publicul larg pot accesa informațiile despre studiile clinice în derulare în România, printr-o nouă platformă online, în limba română, conectată la baza de date a Uniunii Europene.

© https://studiiclinice.anm.ro/

La nivel european există disparități semnificative între statele membre. Belgia, Danemarca și Țările de Jos conduc topul țărilor europene cu cele mai multe studii clinice oncologice la 100.000 de locuitori, cu aproximativ (5,8), (5,2) și, respectiv, (3,5) de studii clinice oncologice la 100.000 de locuitori.

Pe regiuni, Europa de Vest și Europa de Sud au densități mai ridicate (aproximativ 2 studii clinice la 100.000 de locuitori), în timp ce Europa de Nord și Europa de Est rămân mult în urmă. România înregistrează cea mai mică densitate din Europa de Est, cu doar 0,9 studii clinice la 100.000 de locuitori. Prin comparație, Ungaria, țară vecină din aceeași regiune, are o densitate de trei ori mai mare (2,8 studii la 100.000 de locuitori).

Această poziție plasează România printre cele mai puțin active țări europene în materie de cercetare clinică oncologică, ceea ce înseamnă că pacienții oncologici din țara noastră au un acces foarte limitat la terapii inovatoare în cadrul studiilor clinice.