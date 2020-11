Studiu GfK: Puterea de cumpărare în România, cu aproximativ 60% sub media europeană de 13.894 euro pe cap de locuitor

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a efectuat luni, o vizită oficială la Haga, în Regatul Țărilor de Jos, la invitația omologului olandez Stef Blok, cu care a avut consultări politice, prilej cu care șeful diplomației române a pledat pentru luarea unei decizii favorabile aderării României la spațiul Schengen în cel mai scurt timp.

Vizita, planificată inițial pentru luna martie 2020 și amânată în contextul pandemiei, a avut loc într-un context simbolic – aniversarea a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale dintre cele două state, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“În cadrul discuțiilor, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat interesul României pentru aprofundarea relației bilaterale, prin consolidarea dialogului politic și coordonarea intensificată la nivelul celor două Ministere de Externe. Astfel, cei doi miniștri au agreat elaborarea unui inventar cuprinzător de teme de interes comun, care să permită o acțiune mai vizibilă și structurată a ambelor țări pe acele domenii considerate, de comun acord, ca fiind reprezentative, atât pentru explorarea potențialului relației bilaterale, cât și pentru coordonarea pozițiilor la nivel UE și în plan multilateral”, arată sursa citată.

It was a real pleasure 2 meet @ministerBlok 🇳🇱 2day in #TheHague marking 140yrs of dipl relations & having an excellent talk on next steps 4 our bilateral & EU-level coop., based on a joint mapping exercise. We aim @ strengthening our economic ties &coordination on 🔑 EU dossiers pic.twitter.com/s8LcySnxpG

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 9, 2020