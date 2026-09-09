Studiu: Românii petrec în medie 53 de minute pe zi pe drumul dintre casă și serviciu, peste media europeană. Traficul și aglomerația încetinesc deplasările

Angajații din România petrec în medie 53 de minute pe zi pentru deplasarea dintre casă și locul de muncă, cu cinci minute peste media europeană, deși parcurg distanțe mai mici decât lucrătorii din alte state, arată un studiu al companiei SD Worx, citat de Euronews.

Durata medie zilnică a navetei în Europa este de 48 de minute, însă diferențele dintre țări sunt considerabile și reflectă atât distanțele parcurse, cât și calitatea infrastructurii și nivelul de aglomerare a traficului.

România și Țările de Jos înregistrează aceeași medie, de 53 de minute, dar situațiile sunt diferite. Angajații din Țările de Jos parcurg în medie 63 de kilometri, beneficiind de o infrastructură care permite deplasări eficiente pe distanțe mari.

În România, aceeași durată este necesară pentru distanțe mult mai scurte, timpul petrecut pe drum fiind influențat puternic de traficul intens și de aglomerația urbană.

Cele mai scurte deplasări zilnice dintre țările analizate sunt înregistrate în Italia și Slovenia, unde angajații petrec aproximativ 35 de minute pe drumul dintre casă și serviciu.

La polul opus se află Belgia, singura țară în care durata medie depășește o oră, ajungând la 61 de minute pe zi. Urmează Suedia, cu 57 de minute, și Irlanda, cu 56 de minute.

În Belgia, 13% dintre angajați sunt considerați „super-navetiști”, întrucât petrec cel puțin două ore pe zi pe drum, cea mai mare pondere înregistrată la nivel european. Totodată, 14% dintre lucrătorii belgieni parcurg zilnic peste 120 de kilometri.

Cu toate acestea, doar 34% dintre angajații belgieni consideră timpul petrecut în navetă drept timp pierdut. De asemenea, 32% își doresc mai multe posibilități de a lucra de la distanță, procent situat ușor sub media internațională.

Datele indică astfel că durata navetei nu depinde exclusiv de numărul kilometrilor parcurși. Infrastructura de transport și congestia urbană pot face ca angajații din două țări să petreacă același timp pe drum, în pofida unor diferențe semnificative între distanțele efective.