Studiu spaniol despre COVID-19: Cel de-al doilea val cu care se confruntă Spania ar putea ajunge în restul Europei în următoarele zile

Uniunea Europeană și Marea Britanie și-au lansat luni avertismente, cu doar o zi înainte de începerea celei de-a opta runde de negocieri privind relațiile post-Brexit, Boris Johnson dând Bruxelles-ului un ultimatum pentru stabilirea prevederilor unui astfel de acord, pregătinu-se în același timp, conform Financial Times, să opereze modificări Asupra acordului de retragere a Regatului Unit din UE, care vor aduce atingere și protocolului privind Irlanda de Nord, un punct al precedentei etape de discuții care a dominat agenda negocierilor parafate prin acordul aprobat în luna ianuarie, anunță AFP, citat de Agerpres.

Cu mai puțin de 11 luni după ce Johnson a negociat Acordul de retragere cu Uniunea Europeană și în contextul în care perioada de tranziție se apropie de final, în timpul căreia se aplică în continuare prevederile europene pe teritoriul britanic, șeful Executivului de la Londra a reiterat că țara sa nu va face niciun compromis privind independența sa pentru obținerea unui acord de liber schimb.

”UE a fost foarte clară pe subiectul calendarului. Şi eu la fel. Trebuie să ajungem la un acord cu prietenii noştri europeni până la Consiliul European de la 15 octombrie, pentru ca el să intre în vigoare până la sfârşitul anului”, a subliniat Boris Johnson.

Dacă nu se va întâmpla asta, Londra se va retrage din negocieri şi ”va accepta” acest rezultat, de care mediile de afaceri se tem din cauza potenţialelor sale consecinţe economice dezastruoase într-o perioadă deja dificilă pe fondul pandemiei de coronavirus.

Atmosfera și așa tensionată s-a aprins și mai tare după informațiile apărute în Financial Times, potrivit cărora Guvernul britanic urmează să prezinte miercuri un proiect de lege care intră în contradicție cu protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din UE, menit să evite o graniță dură între provincia britanică și Irlanda, lucru ce ar putea aduce atingere păcii obținute după zeci de ani de ciocniri între ramura naționalistă (catolici) și cea unionistă (protestanți), pace pecetluită prin Acordul din Vinerea Mare din 10 aprilie 1998.

Concret, aceste modificări ar ”elimina” caracterul juridic al unora dintre părţile acordului asupra ieşirii din UE care s-a produs la 31 ianuarie, inclusiv reglementările vamale în Irlanda de Nord.

În virtutea protocolului privind Irlanda de Nord, această provincie britanică ar trebui să urmeze unele dintre regulile UE după perioada de tranziţie post-Brexit pentru a garanta absenţa frontierei fizice şi pentru a evita resurgenţa tensiunilor în această regiuni, însângerată de trei decenii de ”tulburări”, potrivit BBC.

În urma acestui material, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a atras atenția premierului britanic, Boris Johnson, să nu încalce prevederile internaționale. ”Am încredere că Guvernul britanic va implementa Acordul de retragere, o obligație aflată sub prevederile dreptului internațional și un precondiție pentru orice viitor parteneriat”, a subliniat von der Leyen într-un mesaj pe Twitter care se înscrie în pricipiul ”pacta sunt servanda” (n.r. acordul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante). ”Protocolul privind Irlanda de Nord este vital pentru conservarea păcii și stabilității pe insulă și a integrității pieței unice”, a completat președintele Comisiei Europene.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2020