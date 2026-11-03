SUA: Alegerile de la jumătatea mandatului, un test major pentru Donald Trump. Democrații speră să recâștige controlul Congresului

Campania electorală a fost dominată de Donald Trump, care a organizat zeci de mitinguri în întreaga țară, îndemnându-și susținătorii din mișcarea „Make America Great Again” (MAGA) să voteze candidații republicani și să se comporte ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.

Partidul care deține Casa Albă pierde, de regulă, mandate în Congres în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Democrații speră să profite de scăderea accentuată a popularității lui Trump pentru a obține un val de susținere electorală, supranumit „valul albastru” („blue wave”), care să reflecte opoziția populară față de președinte și să le permită să câștige controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

În timpul mandatului său, Trump a lansat o amplă campanie de combatere a imigrației, care a inclus arestări și deportări în masă, a declanșat un război împotriva Iranului, a impus taxe vamale asupra importurilor din străinătate și a demarat proiecte de construcții grandioase, menite să-i glorifice propria imagine, printre care și o sală de bal la Casa Albă.

Sondajele de opinie sugerează că democrații au șanse mari să câștige controlul asupra Camerei Reprezentanților. Recâștigarea majorității în Senat reprezintă însă o provocare mai dificilă pentru partid, deși acesta și-a concentrat eforturile asupra mai multor mandate deținute în prezent de republicani, inclusiv în statele Ohio, Texas și Maine.

Ultimul set de sondaje realizat de The New York Times și Universitatea Siena, publicat duminică, arată că reprezentanții democrați se află în avantaj în cinci dintre cele șapte confruntări electorale considerate decisive, inclusiv în Texas și Kansas. Alegătorii din aceste două state nu au mai trimis un democrat în Senat din 1988, respectiv 1932.

În pofida sondajelor de opinie care arată că rata sa de aprobare a coborât la niveluri minime, situându-se între 33% și 37%, Trump a traversat țara pentru a susține candidații republicani și a-și mobiliza electoratul.

De asemenea, Donald Trump a declarat luni că alegerile de la jumătatea mandatului care au loc marți sunt cele mai importante „din viața noastră”, într-o ultimă încercare de a-și mobiliza susținătorii înaintea votului pe care opoziția democrată speră să-l câștige, relatează agențiile AFP și EFE, potrivit Agerpres.

„Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viața noastră”, a remarcat Trump într-un discurs de final de campanie, susținut în fața monumentului lui Abraham Lincoln din Washington și din care a dedicat mare parte evidențierii lucrărilor pe care le-a impulsionat la Casa Albă și în capitală de când și-a început al doilea mandat prezidențial.

Pentru aceste alegeri „Partidul Democrat a nominalizat cei mai radicali și periculoși candidați din istoria SUA’, inclusiv ‘jihadiști și membri ai Frăției Musulmane”, a susținut Trump, o afirmație fără fundament pe care a repetat-o pe tot parcursul campaniei în referirile sale la candidatului democrat pentru Senat din statul Michigan, Abdul El-Sayed, care, dacă va fi ales, ar deveni primul senator musulman din istoria SUA.