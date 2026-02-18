SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a amenințat că va retrage SUA din Agenția Internațională pentru Energie, a cărei activitate în domeniul utilizării energiilor regenerabile intră în conflict cu politica favorabilă combustibililor fosili a administrației Trump, informează Politico Europe.

„Dacă o mare parte din agențiile de raportare a datelor se dedică acestui gen de fantezii de stânga… acest lucru nu poate decât să le distorsioneze misiunea”, a declarat Wright în cadrul unei conferințe organizate în prima parte a serii la Institutul Francez de Relații Internaționale din Paris.

Acuzând AIE că se comportă ca o „organizație de promovare a mediului”, Wright a îndemnat-o să se concentreze pe „securitatea energetică”.

Fondată în 1974, în urma primei crize petroliere din acel deceniu, Agenția Internațională pentru Energie (IEA), cu sediul la Paris, elaborează scenarii prospective care documentează tranziția către energiile regenerabile și care stabilesc standardele pentru lumea energetică. Wright va fi la Paris miercuri și joi pentru a participa la o reuniune ministerială a agenției.

„Nu avem nevoie de un scenariu cu emisii zero, este ridicol, nu se va întâmpla niciodată”, a continuat Wright.

De când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, susținând utilizarea combustibililor fosili și eliminarea regulilor ecologice, organismul internațional s-a aflat în vizorul administrației sale, care a presat liderii IEA să renunțeze la eforturile de tranziție energetică.

În ultimul său raport anual, din noiembrie, Agenția Internațională pentru Energie pare să fi ținut cont de aceste cereri, reintroducând un scenariu bazat pe tendințele actuale.

De asemenea, a adoptat o abordare diferită în ceea ce privește vârful de consum al petrolului: în timp ce anterior prevăzuse că vârful de consum va fi atins în anii 2030, acum anticipează că cererea va continua să crească până la jumătatea secolului.

Nu este prima dată când Wright avertizează agenția cu privire la activitatea sa. „Vom schimba modul în care funcționează Agenția Internațională pentru Energie sau ne vom retrage”, a declarat el într-un interviu acordat Bloomberg în iulie anul trecut.