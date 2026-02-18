SUA
SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a amenințat că va retrage SUA din Agenția Internațională pentru Energie, a cărei activitate în domeniul utilizării energiilor regenerabile intră în conflict cu politica favorabilă combustibililor fosili a administrației Trump, informează Politico Europe.
„Dacă o mare parte din agențiile de raportare a datelor se dedică acestui gen de fantezii de stânga… acest lucru nu poate decât să le distorsioneze misiunea”, a declarat Wright în cadrul unei conferințe organizate în prima parte a serii la Institutul Francez de Relații Internaționale din Paris.
Acuzând AIE că se comportă ca o „organizație de promovare a mediului”, Wright a îndemnat-o să se concentreze pe „securitatea energetică”.
Fondată în 1974, în urma primei crize petroliere din acel deceniu, Agenția Internațională pentru Energie (IEA), cu sediul la Paris, elaborează scenarii prospective care documentează tranziția către energiile regenerabile și care stabilesc standardele pentru lumea energetică. Wright va fi la Paris miercuri și joi pentru a participa la o reuniune ministerială a agenției.
„Nu avem nevoie de un scenariu cu emisii zero, este ridicol, nu se va întâmpla niciodată”, a continuat Wright.
De când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, susținând utilizarea combustibililor fosili și eliminarea regulilor ecologice, organismul internațional s-a aflat în vizorul administrației sale, care a presat liderii IEA să renunțeze la eforturile de tranziție energetică.
În ultimul său raport anual, din noiembrie, Agenția Internațională pentru Energie pare să fi ținut cont de aceste cereri, reintroducând un scenariu bazat pe tendințele actuale.
De asemenea, a adoptat o abordare diferită în ceea ce privește vârful de consum al petrolului: în timp ce anterior prevăzuse că vârful de consum va fi atins în anii 2030, acum anticipează că cererea va continua să crească până la jumătatea secolului.
Nu este prima dată când Wright avertizează agenția cu privire la activitatea sa. „Vom schimba modul în care funcționează Agenția Internațională pentru Energie sau ne vom retrage”, a declarat el într-un interviu acordat Bloomberg în iulie anul trecut.
ROMÂNIA
Ministrul Predoiu, o nouă întâlnire la Washington cu șeful FBI: România și SUA continuă discuțiile pentru un “task force” de combatere a criminalității, migrației ilegale și amenințărilor cibernetice
Ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu a avut, marți, o întrevedere la Washington cu directorul FBI, Kash Patel, și cu conducerea Biroului Federal de Investigații, axată pe dezvoltarea cooperării operative între România și Statele Unite pentru criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului, transmite MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Întâlnirea bilaterală de la sediul FBI din Washington a avut loc o între ministrul Cătălină Predoiu, și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
“Întâlnirea a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate anterior, în decembrie 2025, la Washington, D.C., între ministrul Predoiu și directorul FBI Patel”, a precizat Ministerul Afacerilor Interne.
Conform sursei citate, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă prin echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI, pentru combaterea criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului.
De asemenea, părțile au convenit să dezvolte programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico.
“MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv și aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat Cătălin Predoiu.
ROMÂNIA
Episodul de neîncredere în relația cu SUA după anularea alegerilor “a fost depășit”, spune Nicușor Dan: Prezența României la Consiliul pentru Pace ajută
Relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, care se pregătește să plece la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza, inițiat de președintele american Donald Trump.
Într-un interviu acordat postului public de radio, șeful statului a explicat că vizita sa în SUA, programată pentru 19 februarie, are rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american.
Președintele a recunoscut că anularea scrutinului din 2024 a generat îngrijorări la nivelul administrației americane. „Au existat anumite, cum să le spunem dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane”, a subliniat el.
El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat acesta.
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE
“Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri
Întrebat dacă anularea alegerilor continuă să influențeze relația bilaterală, Nicușor Dan a respins această idee, arătând că tensiunile au fost temporare. „A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”, a subliniat șeful statului.
Întrebat despre natura vizitei sale la Washington, care ar putea întări încrederea între cele două capitale, președintele Nicușor Dan a admis existența unui moment dificil, dar a insistat că situația a fost depășită.
„Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”, a spus el.
În ceea ce privește eventuale discuții bilaterale oficiale în cadrul prezenței sale la Washington, președintele a precizat că, deocamdată, nu sunt prevăzute întâlniri formale. „Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a punctat președintele
Nicușor Dan s-a referit și la detaliile vizitei oficiale pe care ar urma să o efectueze în Statele Unite pentru discuții bilaterale cu Donald Trump.
Invitația oficială există încă din primăvara anului trecut, Calendarul acestei vizite depinde însă de pregătirea unor discuții economice mai ample, a mai explicat șeful statului.
„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump. Și în funcție de agendă și de … Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică. În momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuție între președinți, vizita se va întâmpla”, a conchis președintele.
INTERNAȚIONAL
„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să vină „rapid” la masa negocierilor, în contextul în care negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții privind războiul, informează The Guardian.
„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid. Asta este tot ce vă spun. Suntem într-o poziție în care ne dorim ca ei să vină”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One.
În weekend, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că explorează toate canalele posibile de dialog cu Statele Unite, pentru a nu oferi nimănui – inclusiv lui Trump – un pretext să susțină că Ucraina nu este interesată de negocieri.
Negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă marți o nouă rundă de discuții la Geneva pentru a găsi o soluție războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reușit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Părțile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni. Posibilitatea unor concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul garanțiilor de securitate occidentale se află în centrul discuțiilor.
Negocierile sunt blocate în special în ceea ce privește soarta Donbasului, principalul centru industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care le controlează în regiunea Donețk, o solicitare pe care Kievul refuză să o îndeplinească.
Președintele american Donald Trump, care a inițiat aceste negocieri, face presiuni pentru o soluționare diplomatică a conflictului declanșat de invazia masivă rusă din Ucraina, în februarie 2022.
Săptămâna trecută, el i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski „să se miște”, afirmând că Rusia dorește „să ajungă la un acord”.
În discursul susținut la Conferința de Securitate de la München, Zelenski a făcut un apel la SUA și la președintele Donald Trump să facă posibil un armistițiu cu Rusia, în condițiile în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului și conflictul va intra în cel de-al cincilea său an.
„Oferiți-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face asta. Presați-l pe Putin, obțineți un armistițiu, apoi Parlamentul nostru va schimba legea și vom merge la alegeri. Putem, de asemenea, să oferim un armistițiu rușilor dacă ei organizează alegeri în Rusia”, a spus Zelenski.
